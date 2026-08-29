Безперервна атака сотень дронів: розкрито подробиці масованого удару РФ

За попередніми даними, ППО протягом дня збила/знешкодила 199 ударних БПЛА.

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Росія масовано атакує Україну дронами / Колаж: Главред, фото: Сухопутні війська ЗСУ, УНІАН

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РФ завдала по Україні 224 удари за допомогою дронів

ППО протягом дня збила/подавила 199 ударних БПЛА

Протягом суботи, 29 серпня, російські загарбники завдали по Україні 224 удари за допомогою БПЛА, більшість з яких - реактивні.

Переважну кількість дронів ворог направив на Київ, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

відео дня

"Протягом дня 29 серпня (з 6:30 до 18:00) супротивник атакував Україну 224 ударними БПЛА (більшість із них - реактивні). Переважна кількість дронів противник направив у бік столиці України", - йдеться в повідомленні.

Як спрацювала ППО

За попередніми даними, ППО протягом дня збила/подавила 199 ударних БПЛА.

У Повітряних силах зазначили, що станом на 18:20 у повітряному просторі спостерігається до 10 ударних ворожих безпілотників.

"Не ігноруйте тривогу! Перебувайте в укриттях!", - закликали у ПС ЗСУ.

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Збитки від атак РФ: думка експерта

Економічний збиток від повітряних тривог в Україні значною мірою визначається тим, яку територію вони охоплюють. Про це заявив економіст Андрій Новак.

За його словами, наслідки тривоги для бізнесу та економіки Києва можуть істотно відрізнятися від ситуації в інших регіонах. Ще сильніше вплив відчувається, коли сигнал поширюється одночасно на більшу частину країни.

"Тривога в Києві та тривога в іншому регіоні мають різний економічний ефект. І зовсім інші наслідки виникають, коли загроза оголошена в одній області та коли вона одночасно поширюється на значну частину країни", - підкреслив Новак.

/ Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Раніше Главред повідомляв, що країна-агресор Росія атакувала Україну протикорабельними та балістичними ракетами, а також 267 безпілотниками різних типів. Зафіксовано "прильоти" у 15 локаціях.

Нагадаємо, що вночі російська окупаційна армія атакувала Київ та область дронами. У Святошинському районі російська атака спричинила пожежу в одній із квартир на 9-му поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку. Також сталося руйнування перекриття між квартирою та дахом на орієнтовній площі 3 кв. м.

Як повідомлялося, РФ масовано атакувала південь Одеської області. Одна людина загинула, ще троє - постраждали. Про це вранці 29 серпня повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. У результаті атаки вогнем повністю знищено п’ять вантажних автомобілів із зерном, ще три вантажівки пошкоджено.

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Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України Повітряні сили Збройних сил України - вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

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