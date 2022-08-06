"Захисту у Росії немає": Черник розповів, як на ході війни позначаться поставки HIMARS і MARS-2

Україні передадуть РСЗВ Mars 2 / Бундесвер

Отримання Україною нових РСЗВ МARS-2 може допомогти схилити баланс сил на користь України. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт Петро Черник.

"МARS-2 насправді це ніщо інше, як ліцензійна копія MLRS 2. Але вона пофарбована в німецький камуфляж і програмне забезпечення перероблено під німців. Номенклатура ракет та ж, тактико-технічні характеристики теж. Можливо, німці з огляду на те, що вони є технологічною нацією в частині виробництва автомобілів, могли поліпшити якісь вузли і механізми в цій машині. Але насправді ця машина зроблена на основі знаменитої американської броньованої машини Bradley M2. Це дуже важка машина, до 30 тонн, має 12 напрямних і кожна з них — це наш потенційний успіх", - вважає Черник.

За словами експерта, це забезпечується за рахунок оперативних боєприпасів, М31А1 або М31А2 з дальністю стрільби до 84 кілометрів і бойова частина вагою в 90 кілограм тротилу.

"Але її унікальність полягає в тому, що там є хороша система наведення. Згадаймо Антонівський міст, як його дірочка до дірочки покришили. Захисту від цих ракет у Росії немає, збивати їх Росії нічим, вони наводяться через космос", - зазначив Черник.

І додав, що зловити таку машину у РФ немає технічної можливості, незважаючи про повідомлення в росЗМІ про нібито знищення армією РФ "Хаймарсів".

"Тому кожна машина, кожен заряд, пістолет, автомат, патрон який заходить на територію України, створює нам військово-технічну базу для перемоги над противником", - резюмував експерт.

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