"Захисту у Росії немає": Черник розповів, як на ході війни позначаться поставки HIMARS і MARS-2

Кожна машина, кожен заряд, пістолет, автомат, патрон, який заходить на територію України, створює військово-технічну базу для перемоги над противником.
Отримання Україною нових РСЗВ МARS-2 може допомогти схилити баланс сил на користь України. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт Петро Черник.
"МARS-2 насправді це ніщо інше, як ліцензійна копія MLRS 2. Але вона пофарбована в німецький камуфляж і програмне забезпечення перероблено під німців. Номенклатура ракет та ж, тактико-технічні характеристики теж. Можливо, німці з огляду на те, що вони є технологічною нацією в частині виробництва автомобілів, могли поліпшити якісь вузли і механізми в цій машині. Але насправді ця машина зроблена на основі знаменитої американської броньованої машини Bradley M2. Це дуже важка машина, до 30 тонн, має 12 напрямних і кожна з них — це наш потенційний успіх", - вважає Черник.
За словами експерта, це забезпечується за рахунок оперативних боєприпасів, М31А1 або М31А2 з дальністю стрільби до 84 кілометрів і бойова частина вагою в 90 кілограм тротилу.
"Але її унікальність полягає в тому, що там є хороша система наведення. Згадаймо Антонівський міст, як його дірочка до дірочки покришили. Захисту від цих ракет у Росії немає, збивати їх Росії нічим, вони наводяться через космос", - зазначив Черник.
І додав, що зловити таку машину у РФ немає технічної можливості, незважаючи про повідомлення в росЗМІ про нібито знищення армією РФ "Хаймарсів".
"Тому кожна машина, кожен заряд, пістолет, автомат, патрон який заходить на територію України, створює нам військово-технічну базу для перемоги над противником", - резюмував експерт.
Війна в Україні - новини:
- "Не розраховуйте, що скоро Путін помре або санкції вб'ють РФ": Кучма заявив, що війна не закінчиться швидко
- Україна вперше з 24 лютого активно формує хід війни, армії РФ потрібно зробити складний вибір-ISW
- Гаряча фаза війни закінчиться до кінця року - генерал Марченко
- Росія на війні з Україною пішла ва-банк: війська і техніку кидають з Далекого Сходу – Данилов