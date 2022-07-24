"Пекельна ніч": під Мелітополем завдали удару по захопленому РФ аеродрому

У Запорізькій області завдано удару по окупантам / pixabay.com

У ніч на неділю, 24 липня, в Запорізької області були нанесені нові удари по позиціях російських окупантів.

На аеродромі окупованого Мелітополя лунали вибухи, розповів міський голова Іван Федоров.

"У Мелітополі та поблизу міста чергова пекельна ніч для рашистів", - підкреслив він.

Федоров уточнив, що лунали вибухи і засвідчений дим на аеродромі Мелітополя, який окупанти безуспішно намагаються відновити після атак ЗСУ.

Крім того, були чутні вибухи в східному напрямку від міста – поблизу села Костянтинівка

"Сподіваємося на сюрприз рашистам від руху опору і чекаємо підтвердження інформації", - додав Федоров.

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Раніше мер міста Мелітополь Іван Федоров заявляв, що російські окупанти готують проведення так званого "референдуму".

16 липня Андрющенко повідомив, що через захоплений РФ Маріуполь у бік Запорізької області пройшла російська колона у складі близько 100 одиниць військової техніки. У колонах були бойові машини десанту БМД - 4 і багато бронетранспортерів.

Військовий експерт Олег Жданов переконаний, що переміщення техніки пов'язано зі зміцненням позицій окупантів на запорізькому напрямку або зі створенням нового угруповання в районі Енергодара.

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