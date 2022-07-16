HIMARS уже спопелили 30 логістичних об'єктів військ РФ: в МОУ розповіли про успіхи ракетних систем

Україна потребує більше далекобійної артилерії, щоб знищити логістику противника.
Ракетні системи залпового вогню HIMARS, які Україні надали США, уже допомогли знищити понад 30 військових логістичних об'єктів російської армії.
Таке озброєння допомогло знизити потенціал до наступу в російських окупантів. Про це розповів речник Міноборони України Олександр Мотузяник в ефірі національного телемарафону.
За словами Мотузяника, такі ракетні системи зараз чудово працюють на передовій.
Проте Україні, щоб здобути перевагу над ворогом, потрібно отримати більше далекобійної артилерії подібного типу. Адже саме далекобійна артилерія може допомогти знищувати логістику противника, що значно ускладнить для ворога ведення бойових дій.
Також нашій державі потрібні системи протиповітряної оборони, щоб захиститися від ракетних ударів.
Результативність застосування HIMARS на фронті
Раніше повідомлялося, що за тиждень з американських реактивних систем залпового вогню HIMARS по окупантах було завдано понад 50 ударів. Не було жодного промаху, всі удари були результативними.
Також раніше повідомлялося, що американські партнери дуже задоволені якістю використання нашими артилеристами систем HIMARS, високоточною витратою кожної ракети з метою ураження "болючих" місць російських військ.
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