Херсонський двірник, який прославився на весь світ після чемпіонату з джиу-джитсу, повернувся додому

Ігор Євтушенко став чемпіоном світу з джиу-джитсу / facebook.com/people/Игорь-Евтушенко

Двірник з Херсона, який прославився на весь світ завдяки перемозі на чемпіонаті світу з джиу-джитсу, повернувся додому. Чоловік їздив на змагання в Об'єднані Арабські Емірати, і там завоював золоту медаль. А гроші на поїздку йому збирала вся країна.

Як повідомляє ТСН, про Ігоря Євтушенка дізналася вся Україна, коли він розповів у соцмережі, що йому потрібна допомога – він збирає гроші на участь у чемпіонаті світу з джиу-джитсу в Об'єднаних Арабських Еміратах. 700 доларів на стартовий внесок люди зібрали за день.

У спорт він прийшов у 42 роки, а зараз 49-річний чоловік є чемпіоном України. Вранці Євтушенко працює двірником, а ввечері – тренером з джиу-джитсу.

Заробіток невеликий, тому і попросив людей йому допомогти з покупкою квитка.

Уболівальників Ігор не підвів і завоював перше місце на чемпіонаті світу в місті Абу-Дабі, перемігши у своїй віковій і ваговій категорії спортсмена з Азербайджану.

Реклама

Тепер Ігор готується до чемпіонатів світу, які пройдуть в США та Бразилії.

Відзначимо, зустрічати Ігоря прийшли його вболівальники і вчителі зі школи, де він прибирає двір.

"Ми сподівалися на те, що наш чемпіон виграє, всіма силами всі разом його підтримували. Діти, школа, все наше місто і за його межами", - розповіли вони.

Раніше йшлося про те, що 49-річний шкільний двірник з Херсона Ігор Євтушенко став чемпіоном світу з бойового мистецтва джиу-джитсу. Першість проходила в Об'єднаних Арабських Еміратах. Про це повідомив у Facebook сам спортсмен.

Євтушенко знаходиться в категорії "Майстер 4" (до 69 кілограм). У фіналі він переміг представника Азербайджану Азада Джафарзаде.

Читайте ще: