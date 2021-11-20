Херсонський двірник, який прославився на весь світ після чемпіонату з джиу-джитсу, повернувся додому

Уранці Євтушенко працює двірником, а ввечері – тренером з джиу-джитсу.
Двірник з Херсона, який прославився на весь світ завдяки перемозі на чемпіонаті світу з джиу-джитсу, повернувся додому. Чоловік їздив на змагання в Об'єднані Арабські Емірати, і там завоював золоту медаль. А гроші на поїздку йому збирала вся країна.
Як повідомляє ТСН, про Ігоря Євтушенка дізналася вся Україна, коли він розповів у соцмережі, що йому потрібна допомога – він збирає гроші на участь у чемпіонаті світу з джиу-джитсу в Об'єднаних Арабських Еміратах. 700 доларів на стартовий внесок люди зібрали за день.
У спорт він прийшов у 42 роки, а зараз 49-річний чоловік є чемпіоном України. Вранці Євтушенко працює двірником, а ввечері – тренером з джиу-джитсу.
Заробіток невеликий, тому і попросив людей йому допомогти з покупкою квитка.
Уболівальників Ігор не підвів і завоював перше місце на чемпіонаті світу в місті Абу-Дабі, перемігши у своїй віковій і ваговій категорії спортсмена з Азербайджану.
Тепер Ігор готується до чемпіонатів світу, які пройдуть в США та Бразилії.
Відзначимо, зустрічати Ігоря прийшли його вболівальники і вчителі зі школи, де він прибирає двір.
"Ми сподівалися на те, що наш чемпіон виграє, всіма силами всі разом його підтримували. Діти, школа, все наше місто і за його межами", - розповіли вони.
Раніше йшлося про те, що 49-річний шкільний двірник з Херсона Ігор Євтушенко став чемпіоном світу з бойового мистецтва джиу-джитсу. Першість проходила в Об'єднаних Арабських Еміратах. Про це повідомив у Facebook сам спортсмен.
Євтушенко знаходиться в категорії "Майстер 4" (до 69 кілограм). У фіналі він переміг представника Азербайджану Азада Джафарзаде.
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