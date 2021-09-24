Шкільний двірник виявився чемпіоном України з джиу-джитсу: чоловік хоче поїхати на світову першість

Спортсмен попросив допомоги в соцмережах / колаж Главред

Шкільний двірник з Херсона збирає гроші на участь у чемпіонаті світу з боротьби джиу-джитсу. 48-річний чоловік написав про це пост в соцмережі, і результат перевершив всі його очікування.

Ігор Євтушенко працює в одній зі шкіл всього кілька місяців, але порядок на дворі навчального закладу помітний неозброєним оком, пише "ТСН".

Як виявилося чоловік не тільки прекрасний працівник, але чинний чемпіон України та Європи з джиу-джитсу і зараз він збирається стати чемпіоном світу. На поїздку потрібно 700 доларів, яких у нього немає. Про це Ігор написав на своїй сторінці в Facebook, чим викликав справжній ажіотаж - люди почали надсилати йому гроші.

"Я навіть не знаю, хто ці люди. Хтось по сім гривень направляє, по 35. Хтось - тисячу надіслав", - поділився чоловік.

Джиу-джитсу Ігор почав займатися 6 років тому / скріншот

Своєї шкільної роботи чоловік не соромиться тому, що вона добре вписується в його графік. Першу половину дня він прибирає, а ввечері йде в спортзал, де працює тренером.

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Джиу-джитсу ігор опанував у 42 роки та став чемпіоном. Зараз тренує інших і дітей, і юнаків, а також своїх ровесників.

Тільки за два дні люди для Ігоря зібрали понад десять тисяч гривень. Він каже, що вже можна робити стартовий внесок. Чемпіонат світу з джиу-джитсу відбудеться в листопаді в Арабських Еміратах. Спортсмен вірить, що поїздка вдасться.

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