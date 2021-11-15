"Гроші на поїздку збирали всі": двірник з Херсона в ОАЕ став чемпіоном світу з джиу-джитсу

Ігор Євтушенко / Facebook

49-річний шкільний двірник з Херсона ігор Євтушенко став чемпіоном світу з бойового мистецтва джиу-джитсу. Першість проходила в Об'єднаних Арабських Еміратах. Про це повідомив в Facebook сам спортсмен.

Євтушенко в категорії "Майстер 4" (до 69 кілограм). У фіналі він переміг представника Азербайджану Азада Джафарзаде.

Сам херсонець каже, що зайнявся спортом в 42 роки, коли зрозумів, що хоче привести своє тіло в порядок. В молодості він працював водолазом-рятувальником. Потім Євтушенко захопився бойовими єдиноборствами і організував заняття для всіх бажаючих в Херсоні. Хобі переросло в справу всього життя: ігор виступав на чемпіонаті Європи і також здобув перемогу.

Подати заявку на Чемпіонат світу з бразильського джиу-джитсу міг кожен бажаючий: було достатньо лише заповнити форму і приїхати на змагання. Поїздка вимагала фінансових витрат. Ігор Євтушенко збирав гроші за допомогою соціальних мереж. Необхідну суму завдяки небайдужим українцям чоловік накопичив швидко - за дві доби.

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