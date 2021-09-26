Усик розплакався, коли його оголосили чемпіоном (відео)

Усик переміг Джошуа і не зміг стримати сліз / скріншот

Олександр Усик розплакався, коли його оголосили переможцем бою з Ентоні Джошуа. Коли суддя підняв його руку, український боксер не зміг стримати сліз.

На стадіоні "Тоттенхем" в Лондоні сьогодні відбувся бій за звання чемпіона світу в суперважкій вазі між українцем Олександром Усиком і британцем Ентоні Джошуа. На кону стояли пояси за версіями:

Всесвітньої боксерської організації (WBO),

Всесвітньої боксерської асоціації (WBA),

Міжнародної федерації боксу (IBF),

Міжнародної боксерської організації (IBO).

Бій тривав всі 12 раундів, і до останнього було не зрозуміло, хто переміг. Але в підсумку за рішенням суддів перемогу отримав Олександр Усик.