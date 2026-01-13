Рус
Читати російською
"Хайп на паніці": у Раді попередили про "катастрофу" для Києва, у РНБО відповіли

Олексій Тесля
13 січня 2026, 21:42
Богдан Кіцак вважає ймовірним погіршення ситуації з енергозабезпеченням в Україні.
Богдан Кіцак "відзначився" гучною заявою / Колаж: Главред, фото: Facebook/kyivteploenergo, скріншот

Головне:

  • Нардеп Кицак не виключає евакуацію людей через масові відключення
  • У РНБО розкритикували "хайп" з приводу ситуації в Києві

У разі погіршення ситуації з енергозабезпеченням одним із можливих сценаріїв може стати евакуація населення, заявив народний депутат фракції "Слуга народу" Богдан Кицак.

"У зв'язку з тим, що мережі цілих будинків або кварталів можуть буквально одна за одною вибухнути, і це призведе до паралічу. І де-факто залишиться тільки один механізм — це евакуювати людей. І повністю модернізувати інфраструктуру з нуля", — попередив він в ефірі "Новини. Live".

За його словами, комунікація і конкретні рішення на випадок погіршення ситуації будуть обговорені завтра під час сесії Київради.

"Сподіваємося, що завтра під час сесійного засідання будуть прийняті якісь реальні рішення, виділені конкретні кошти безпосередньо на подолання наслідків і забезпечення в майбутньому, щоб бути готовими до таких наслідків, які можуть поглибитися", — підкреслив нардеп.

Дивіться відео — заява Богдана Кіцака:

Що кажуть у ЦПД Радбезу України

Голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко назвав "хайпом" панікерські заяви з приводу ситуації в Києві.

"Ніколи не розумів людей, які хайпують на паніці щодо Києва. Купа якихось невідомих прізвищ виходять в ефіри, то пишуть у стилі "все пропало". Навіщо? Хто ви взагалі? Коментувати ситуацію повинні виключно фахівці, які задіяні у відновленні. Не слухайте випадкових людей", - написав Коваленко.

Цілі ударів РФ: заява експерта

Керівник Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко зазначив, що атаки Росії мають системний характер і націлені на розхитування української енергомережі. За його словами, мета таких ударів — дестабілізувати роботу системи, викликати тривожні настрої в суспільстві і підірвати соціальну стабільність, використовуючи енергетику як засіб тиску на керівництво країни.

Відключення в Україні - новини за темою

Нагадаємо, в Україні без опалення залишаються близько 1,5% житлових будинків, у Києві без тепла залишаються 472 будинки, найбільше - в Печерському районі, повідомив заступник міністра розвитку громад і територій Костянтин Ковальчук.

Раніше жителів Києва закликали виїжджати з міста після обстрілу РФ. Кличко підкреслив, що на даний момент саме сьогоднішня атака росіян на столицю завдала найбільшої шкоди об'єктам критичної інфраструктури.

Як писав Главред, в КМДА зазначили, що злив води є стандартним технічним заходом при мінусовій температурі. Водночас це не означає тривалу відсутність тепла.

Про персону: Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

новини Києва Відключення опалення у Києві
Сергієнко: Зливати воду потрібно не в усіх будинках Києва, проблеми з опаленням через людський фактор
"Хайп на паніці": у Раді попередили про "катастрофу" для Києва, у РНБО відповіли

Почалося замерзання: українцям назвали ознаки, які вказують на можливий розрив труб

13:58

Діти в Україні знайшли найбільший скарб Східної Європи: де саме та що там булоВідео

13:44

Під загрозою була Одеса і не тільки: Сирський розкрив таємні плани РФ

