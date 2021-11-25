Брітні Спірс знайшла нове кохання у Харкові

Брітні Спірс сподобався українець Степан / gettyimages.com

Серце Брітні Спірс напередодні весілля з Семом Асгарі викрав імпозантний харків'янин на ім'я Степан.

Фотографією своєї нової любові співачка поділилася в своєму Instagram-акаунті. І мова йде зовсім не про чоловіка. Спірс дуже сподобався український кіт-блогер.

Степан - український кіт із сотнями тисяч фанатів у соціальних мережах. 13-річний харківський котоблгер прославився своєю абсолютно байдужістю до "людських " благ. Його хозяйка найчастіше фотографує Степана за столом, на якому стоять різні напої і частування. Кіт кладе одну лапку на стіл і стає разюче схожий на завсідника, якого можна побачити в кожному барі.

Не встояла перед харизмою харків'янина навіть всесвітньо відома співачка Брітні Спірс.

Нещодавно вона запостила фотографію зі Степаном, і залишила до кадру кумедний підпис: "Тільки що знялася у фільмі "ідол"... Там точно буде багато хітів і яскравих фотографій. Сподіваюся, ви, хлопці, весело проводите час, тому що я - точно! Якщо я пропадаю час від часу, мене можна знайти де-небудь з цим котом!"

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Брітні Спірс захотіла провести час з котоблогером Степаном / instagram.com/britneyspears

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Раніше в мережі з'явилися рідкісні фото подорослішавших синів Брітні Спірс.

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