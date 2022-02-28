У Харкові ЗСУ знищили в школі 20 російських диверсантів / Reuters

Бійці ЗСУ у Харкові знищили понад 20 диверсантів, яких заблокували в одній з місцевих шкіл. Про це розповів голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов в коментарі "Суспільне. Харків".

Також в мережі повідомляють, що у окупантів, які згоріли в школі, в особистих речах знайшли чеки з місцевого супермаркету.

"Покупки вони здійснювали 23 лютого. Це черговий доказ того, що ці мерзотники прекрасно знали куди і для чого відправляються", ‒ кажуть місцеві жителі.

Синьогубов окремо підкреслив, що з 28 Лютого комендантська година в Харкові діятиме з 15:00 до 06:00. Саме тому місцевим жителям не рекомендується виходити з будинків в цей час ‒ крім випадків, коли їм потрібно пройти до найближчого укриття.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Харкові беззбройні місцеві жителі дають відсіч російським окупантам, які намагаються захопити місто.

У мережі опублікували відео, як сміливий пенсіонер взашей погнав озброєного російського окупанта.

При цьому чоловік не побоявся спрямованої на нього російської зброї і надавав непроханому гостю стусанів.