У Харкові ЗСУ знищили в школі 20 російських диверсантів

Як каже керівник Харківської обласної Військової адміністрації Олег Синьогубов, вся ворожа техніка, якій вдалося проникнути до Харкова, - знищена.
Бійці ЗСУ у Харкові знищили понад 20 диверсантів, яких заблокували в одній з місцевих шкіл. Про це розповів голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов в коментарі "Суспільне. Харків".
Також в мережі повідомляють, що у окупантів, які згоріли в школі, в особистих речах знайшли чеки з місцевого супермаркету.
"Покупки вони здійснювали 23 лютого. Це черговий доказ того, що ці мерзотники прекрасно знали куди і для чого відправляються", ‒ кажуть місцеві жителі.
Синьогубов окремо підкреслив, що з 28 Лютого комендантська година в Харкові діятиме з 15:00 до 06:00. Саме тому місцевим жителям не рекомендується виходити з будинків в цей час ‒ крім випадків, коли їм потрібно пройти до найближчого укриття.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Харкові беззбройні місцеві жителі дають відсіч російським окупантам, які намагаються захопити місто.
У мережі опублікували відео, як сміливий пенсіонер взашей погнав озброєного російського окупанта.
При цьому чоловік не побоявся спрямованої на нього російської зброї і надавав непроханому гостю стусанів.