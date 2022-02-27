Женуть окупантів стусанами: у Харкові пенсіонер надавав прочуханки автоматнику РФ

В Україні не раді російським окупантам / Reuters

В Харкові беззбройні місцеві жителі дають відсіч російським окупантам, які намагаються захопити місто.

У Мережі опублікували відео, як сміливий пенсіонер надавав стусанів озброєному російському окупанту.

При цьому чоловік не побоявся спрямованої на нього російської зброї і надавав непроханому гостю стусанів.

Російський окупант був явно не готовий до такого "гарячого прийому" і в страху почав палити з автомата під ноги українцю.

Судячи з коментарів очевидців, сміливим пенсіонером виявився місцевий сторож.

Нагадаємо, у Сумській області місцеві жителі зустріли колону окупаційних російських військ "коктейлями Молотова". У якийсь момент бензовоз РФ піддався вогняній атаці. Стався яскравий спалах. Цей епізод викликав захоплені коментарі місцевих жителів.