Харків - відволікаючий маневр: експерт назвав напрямок головного наступу РФ

Військовий експерт вказує на те, що у випадку наступу на Харківщину, російським військам бракуватиме сил для захоплення Донецької та Луганської областей.

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Експерт назвав напрямок головного наступу РФ / Колаж Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України, Міноборони РФ

Наступ росіян на Харків буде лише відволікаючим маневром командування країни-агресора перед масштабниою операцією на Сході України. Про це керівник Центру військово-правових досліджень, військовий і політичний експерт Олександр Мусієнко розповів в інтерв'ю Главреду.

За його словами, мета противника може полягати в тому, щоб відтягнути українські війська зі сходу.

"Швидше за все, так. Але також є ймовірність того, що там може з'явитися повноцінне угруповання, і ворог захоче змінити фокус уваги й атакувати Харківську та Сумську області. Йти на Харків, не атакуючи Сумщину, неможливо, тому росіянам доведеться розширювати фронт. Цей сценарій ми не можемо виключати", - вказує він. відео дня

Мусієнко стверджує, що у такому випадку російським військам доведеться зменшити свій наступальний потенціал на сході. Це ускладнить або зробить неможливим захоплення Донецької та Луганської областей.

"Ризики зберігаються. Як діятиме ворог, покаже тільки розташування його сил і засобів. Коли ми бачитимемо або скупчення російських військ і розумітимемо, куди вони підходять, або доукомплектування росіянами підрозділів і компенсацію втрат, яких вони зазнають у боях на сході, або створення повноцінного самодостатнього угруповання на Харківському напрямку, тоді можна буде робити більш точні висновки", - резюмував він.

Хто такий Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Новий наступ Росії - ситуація на фронті

У росіян недостатньо сил для ефективного наступу на Харків з наступним оточенням міста, тому РФ може спробувати іншу тактику - поступово знищувати квартал за кварталом, перетворюючи Харків на новий Маріуполь. Про це повідомив генерал-лейтенант запасу, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко.

Також Ігор Романенко поділився можливим сценарієм другого наступу росіян на Київ та назвав напрямки, з яких можна очікувати наступу.

Росія має намір захопити Харків, а її війська можуть наблизитися до Києва влітку. Проте Збройні Сили України та Генштаб роблять усе можливе, щоб цього уникнути. Таку думку висловив колишній командувач Сухопутних військ США, генерал Бен Ходжес.

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