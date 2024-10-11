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ГУР атакували військові навчальні заклади РФ: що відомо про кіберудар - ЗМІ

Анна Косик
11 жовтня 2024, 12:43
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ГУР уразили мережу навчальних закладів, яка готувала фахівців для окупаційної армії РФ.
ГУР, оператор БПЛА
ГУР надіслали ворогу листівки із закликом підтримати наступ ЗСУ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, росЗМІ

Головне управління розвідки Міноборони атакували мережеву інфраструктуру Північно-Кавказького федерального університету країни-агресора Росії, де навчаються оператори БПЛА, фахівці з цифрового зв'язку, інженери та фізики.

Про це пише "Суспільне" з посиланням на джерело в ГУР. Співрозмовники повідомили, що навчальний заклад забезпечує діяльність 7 інститутів у кількох регіонах РФ.

"Внаслідок операції було уражено внутрішню інформаційну інфраструктуру обʼєкта, знищені цільові ресурси противника (вебсайти, бази даних, файлові сховища) загальним обсягом понад 150 терабайтів. Зокрема було атаковано 11 вебсайтів, понад 7 тисяч службових ПЕОМ, 135 серверів та файлових сховищ", — сказав він.

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Також фахівці ГУР здійснили серію кібератак на цільові інтернет-ресурси та файлові сховища низки організацій країни-агресора.

"Після отримання доступу до мережевої інфраструктури ворога, на уражених вебресурсах була опублікована агітаційна листівка на підтримку наступальних операцій ЗСУ", - наголосили в коментарі ГУР.

Що таке ГУР?

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

Атаки та операції ГУР проти ворога - що відомо

Нагадаємо, що Головне управління розвідки Міноборони проводить на території країни-агресора РФ результативні операції, зокрема, із залученням російських військових. Один із вдалих прикладів - вербування російського військового Данила Алфьорова.

Раніше ГУР повідомляло, що у російському місті Новосибірськ, адміністративному центрі Сибірського федерального округу Росії невідомі здійснили підпал обласного управління ФСБ РФ.

Напередодні за координації ГУР у тимчасово окупованому армією країни-агресора Росії Мелітополі українські підпільники провели успішну операцію з ліквідації окупантів.

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