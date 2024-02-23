'Групу знищують одразу': ситуація біля Авдіївки стає деталі спекотнішою - 3 ОШБр

Прес-офіцер 3-ї окремої штурмової бригади зазначив, що росіяни використовують всі сили і засоби для наступу на Авдіївському напрямку.

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Росіяни кидають всі сили для подальшого наступу в районі Авдіївки / Колаж Главред, фото: 17-та окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Ситуація на Авдіївському напрямку досить напружена. Росіяни продовжують наступальні операції використовуючи при цьому всім наявні сили для прориву оборони українських військових на цьмоу напрямку фронту. Про це в ефірі телемарафону повідомив прес-офіцер 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Бородін.

"Досить спекотно. Зрозуміло, що не можна порівнювати те, що було в самому місті. Але намагаються зрозуміти слабкі сторони в нашій обороні. Постійні штурми, десантуються з техніки, намагаються максимально близько підійти", - розповів Бородін.

Він також зазначив, що російські окупаційні війська не мають успіхів на цьому напрямку фронту. За його словами, росіяни постійно несуть втрати серед особового складу, але при цьому продовжують спроби наступу на позиції Сил оборони із використанням великої кількості дронів та артилерії..

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Бородін також відзначив, що на їхньому напрямку фронту присутні "плюс-мінус треновані" окупанти, які мають досить непогане екіпірування і вогневу підтримку, і це "не зеки і не ч*обіки".

"Але відношення в цілому залишилося таке, як є: закидують групу, групу знищують, одразу закидують наступну групу. Дійсно, їх БМП, які доставляють, - вони чавлять своїх, навіть можуть бути серед них трьохсоті. Вони як воювали, так і воюють в цьому плані. Тому ті, що полонені, ті, що виживають, - вони, скажімо так, для них це найбільше везіння, яке тільки може бути", - сказав прес-офіцес.

Він також відзначив, що відчувається, як вони намагаються максимально тиснути, використовуючи всі наявні можливості та ресурси.

"Якщо на Бахмуті вони сильно економили техніку, і намагалися більше зеками це робити, то тут вони і підставляють техніку, тобто ми її нищимо. Тому відчувається важливість цих штурмових дій для них. Можливо, для політичного керівництва. Тому що вони втрачають велику кількість того, що відновлювати досить складно", - зазначив військовий.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, українські воїни з 35-ої окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського встановили новий прапор України в селищі Кринки на Херсонщині.

Російські війська підсилюють свої позиції біля Авдіївки і намагаються атакувати українських військових у напрямку Ласточкиного та сусідніх населених пунктів. Вони постійно використовують авіацію. Про це повідомив начальник відділу зв’язків з громадськістю Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.

Стратегічна мета Росії наразі полягає в повній окупації Луганської та Донецької областей до моменту переобрання Путіна на посаду президента. Про це заявив військовий експерт і полковник ЗСУ Петр Черник.

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