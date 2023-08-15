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"Гучний ляпас Росії": експерт пояснив, чому українські дрони на морі приносять багато бід окупантам

Дмитро Відоменко
15 серпня 2023, 01:35
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Експерт Олександр Коваленко звернув увагу, що українські морські дрони на шляху до Новоросійська змогли подолати вкрай велику відстань.
Дрон, Коваленко
Олександр Коваленко розповів, як працює морський дрон Magura V5 / колаж Главред, фото СпецТехноЕкспорт, скріншот

Українським інженерам першими у світі вдалося вирішити важливу проблему використання на війні морських дронів - як зберегти зв'язок і управління на великих відстанях. Про це військовий експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів у коментарі проекту "Факти тижня".

Він звернув увагу, що українські морські дрони на шляху до Новоросійська змогли подолати вкрай велику відстані, а також обійти всі засоби захисту російської окупаційної армії. І при цьому вороги БПЛА вчасно не зуміли помітити.

"Все це-гучний ляпас Росії. Програли в Чорному морі, а скоро будуть програвати в Азовському", — говорить Коваленко.

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Згідно з запевненням розробників, дрон Magura V5 несе бойову частину вагою в 350 кілограм. Коваленко запевняє, що такої кількості вибухівки цілком достатньо для нанесення істотної шкоди величезній цілі. Такий, наприклад, як великий десантний корабель ЗС РФ (проект 775 водотоннажністю 4 тисячі тонн), роблячи його небоєздатним.

Практично будь-яке російське судно тепер під загрозою, навіть якщо знаходиться в захищеному порту, підсумував він.

Вибухи в Новоросійську в ніч на 4 серпня

Рано вранці в п'ятницю, 4 серпня, в Краснодарському краї РФ прогриміли вибухи і звуки стрілянини. Район гавані в Новоросійську атакували невідомі Морські дрони.

У Міноборони РФ звинуватили в атаці ЗСУ. У відомстві заявили, що військово-морська база Новоросійськ вночі була атакована двома морськими безекіпажними катерами. Їх нібито збили.

Після нічної атаки дронів на Новоросійськ один з російських десантних кораблів був підбитий.

У Мережі з'явилися кадри атаки на кращий десантний корабель Північного флоту РФ. За даними ЗМІ, спецоперацію провела Служба безпеки України разом з ВМС.

Речник Військово-Морських сил Дмитро Плетенчук заявив, що ВМС непричетні до атаки корабля Чорноморського флоту країни-агресора РФ у Новоросійську.

Інші новини:

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