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Гуркіт і детонація: в Іловайську підірвано залізничний потяг окупантів

8 октября 2022, 12:51

У окупантів тепер великі проблеми з постачанням, підкреслив Петро Андрющенко.

Іловайськ
В Іловайську прогриміли потужні вибухи / Скріншот / t.me/s/andriyshTime

В Іловайську Донецької області в ніч на суботу, 8 жовтня, прогриміли вибухи на залізниці, яку використовують окупанти РФ.

В результаті почалася сильна пожежа. У Мережі очевидці оприлюднили відео.

Як пишуть росЗМІ, в окупованому Іловайську сталося шість вибухів. Стверджується, що ЗСУ завдали удару за допомогою M142 HIMARS.

За даними очевидців, в Іловайську був знищений паливний состав ворога - залізничні цистерни.

Інформацію про вибухи в Іловайську підтвердив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

"Не тільки цистерни. Ще й вантажний склад в Іловайську. Місцеві повідомляють про досить потужний вибух і подальшу детонацію вночі. У окупантів тепер великі проблеми з постачанням з обох сторін", - написав він.

Іловайськ
/ Скріншот

Раніше повідомлялося, що в центрі Херсона, захопленого російськими окупантами, в п'ятницю вдень, 16 вересня, прогриміли потужні вибухи.

У момент удару по адміністрації Херсонської області, там приходила нарада" глав " адміністрацій і округів.

У Луганську, захопленому російськими окупантами, прогримів вибух у будівлі "Генеральної прокуратури" терористичної "ЛНР".

В результаті вибуху загинув "генпрокурор "" ЛНР " Сергій Горенко.

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