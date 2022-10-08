Гуркіт і детонація: в Іловайську підірвано залізничний потяг окупантів

У окупантів тепер великі проблеми з постачанням, підкреслив Петро Андрющенко.
В Іловайську Донецької області в ніч на суботу, 8 жовтня, прогриміли вибухи на залізниці, яку використовують окупанти РФ.
В результаті почалася сильна пожежа. У Мережі очевидці оприлюднили відео.
Як пишуть росЗМІ, в окупованому Іловайську сталося шість вибухів. Стверджується, що ЗСУ завдали удару за допомогою M142 HIMARS.
За даними очевидців, в Іловайську був знищений паливний состав ворога - залізничні цистерни.
Інформацію про вибухи в Іловайську підтвердив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.
"Не тільки цистерни. Ще й вантажний склад в Іловайську. Місцеві повідомляють про досить потужний вибух і подальшу детонацію вночі. У окупантів тепер великі проблеми з постачанням з обох сторін", - написав він.
Раніше повідомлялося, що в центрі Херсона, захопленого російськими окупантами, в п'ятницю вдень, 16 вересня, прогриміли потужні вибухи.
У момент удару по адміністрації Херсонської області, там приходила нарада" глав " адміністрацій і округів.
У Луганську, захопленому російськими окупантами, прогримів вибух у будівлі "Генеральної прокуратури" терористичної "ЛНР".
В результаті вибуху загинув "генпрокурор "" ЛНР " Сергій Горенко.
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