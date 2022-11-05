Графіки вже не актуальні: Лівий берег Києва терміново відключають від електроживлення

У Києві масові відключення електроенергії / УНІАН

Аварійні відключення абонентів від електроенергії почалися в Києві в суботу ввечері, 5 листопада.

Як повідомляється на сайті постачальника електроенергії компанії YASNO, на Лівому березі Києва застосовують екстрені аварійні відключення світла.

У повідомленні уточнюється, що екстрені відключення електрики застосували для того, щоб уникнути масових аварій у Дніпровському та Дарницькому районах столиці.

При цьому планові графіки відключень для цих районів неактуальні, поки ситуацію не стабілізують.

Відключення електроенергії в Україні

Раніше повідомлялося, що в результаті масованого ракетного удару РФ по об'єктах енергетичної інфраструктури в Україні скасовано стабілізаційні графіки погодинних відключень електроенергії, які були введені в регіонах.

"Сьогодні вранці ворог знову завдав масованого ракетного удару по об'єктах енергетичної інфраструктури. Нові пошкодження погіршили ситуацію в енергосистемі України. Стабілізаційні графіки погодинних відключень, які були введені з 6 години ранку у всіх регіонах, скасовані", — повідомило НЕК "Укренерго" в Facebook.

За інформацією "Укренерго", для ліквідації аварій, викликаних наслідками ракетних обстрілів, в окремих регіонах операторами розподільних мереж (обленерго) були введені локальні обмеження споживачів в межах областей.

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