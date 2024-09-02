Графік вимкнення світла на 3 вересня: у які години не буде електроенергії

У різні години доби світло вимикатимуть в обсязі одразу для однієї та двох черг.

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Графік вимкнення світла на 3 серпня / Колаж: Главред, фото: УНІАН

В Україні у вівторок, 3 серпня, будуть протягом доби вимикати світло з різними обсягами обмежень. Про це повідомляє Укренерго.

Графіки вимкнення електроенергії в обсязі однієї черги будуть діяти у період з 00:00 до 6:00 та з 9:00 до 16:00. Одразу дві черги вимикатимуть з 6:00 до 9:00 та з 16:00 до 24:00.

"Увага! В обсягах застосування обмежень можливі зміни. Стежте за повідомленнями "Укренерго" та вашого обленерго. Живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується", - йдеться у повідомленні. відео дня

Що відомо про "Укренерго"? ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Що означають черги відключення електроенергії / Інфографіка: Главред

Вимкнення світла в Україні - останні новини

Раніше глава "Укренерго" зробив важливий прогноз і сказав, чи будуть блекаути взимку. Наразі складно прогнозувати, скільки годин зі світлом українці матимуть взимку - все залежатиме від обсягів імпорту електроенергії та погоди, зазначив він.

Також повідомлялося, що українцям дали прогноз, як відключатимуть світло восени та взимку. Ситуація з енергетикою в Україні ще сильніше погіршилася після останніх обстрілів з боку країни-агресора Росії, розповів експерт Андріан Прокіп.

Нагадаємо, експерт зізналася, як обстріли ГЕС і ТЕС "вдарять" по енергетиці. Україні не вистачає балансуючих потужностей, які забезпечують стабільність енергосистеми, після російських обстрілів, зазначила Ольга Кошарна.

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