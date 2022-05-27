Перемога буде тоді, коли останній чобіт російського загарбника вийде з України, включно з Кримом - Данілов

Данилов назвав умову закінчення війни / скріншот, УНІАН

Перемогою України у війні проти Росії можна буде вважати, коли наші військові вийдуть на кордони нашої країни, включаючи анексований Крим.

Про це заявив Секретар РНБО Олексій Данілов. У коментарі "24 каналу" він зазначив, що не відноситься до тих людей, які кажуть, що ворог слабкий і немає з ким боротися.

"Ворог сильний і підступний. І говорити суспільству, що у нас все добре, це себе вводити в оману", - вважає секретар РНБО.

Данілов вважає, українцям не варто говорити, що все вже майже закінчилося, і перемога близька.

"Перемога буде тоді, коли ми вийдемо на кордони нашої країни, коли останній чобіт російського загарбника вийде з нашої території, включаючи Крим. Тоді це буде перемога, і можна буде сказати, що ми впоралися із завданням", - заявив він.

До того часу, за його словами, нам потрібно щодня боротися і знищувати прийшли на нашу землю окупантів.

Поставки зброї в Україну

Секретар РНБО розповів, що на сьогоднішній день зброя є, вона поступово надходить в Україну, хоча не так швидко, як нам би хотілося.

читайте такожПро контрнаступ говорити ще рано: Жданов назвав варіанти звільнення України від окупантів"Звичайно, було б краще, якби західні партнери нам повірили і надали зброю ще до 24 лютого. Але цього не вийшло. Це почалося після того, як вони побачили, що ми не здалися і боролися з майже голими руками", - заявив Данілов.

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба на полях Давоського форуму заявив, що отримання німецьких танків Leopard залишається в мріях української армії, а найбільш реалістичним сценарієм є те, що Україна отримає від Німеччини бронетранспортери Marder.

Також повідомлялося, що посол України в Німеччині Андрій Мельник вважає, що незважаючи на рішення німецького уряду поставляти важке озброєння для України, складається враження, що канцлер Олаф Шольц не хоче цього робити і затягує час.

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