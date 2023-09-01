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"Готуватися до зими": експерт розкрив, чи є ймовірність відселення частини Києва

Юлія Куришко
1 вересня 2023, 01:15
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У держави немає можливості всіх евакуювати. Звісно, повністю виключати цей ризик неможливо, вважає Омельченко.
'Готуватися до зими': експерт розкрив, чи є ймовірність відселення частини Києва
Енергетик розповів про відселення Києва / колаж: Главред, фото: УНІАН, Facebook

В інтервʼю Главреду директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко розповів чи є ймовірність відселення Києва, зважаючи, якщо система пошкоджена на 50%.

Експерт із енергетики повідомив, що інформацію про відселення киян говорив мер Києва Віталій Кличко та його радники.

"Я казав, що навпаки, такої необхідності немає. Тоді вже почалася паніка, багато людей самі готувалися до евакуації, були великі черги за водою тощо. Але я тоді говорив, що система Києва витримає, і мій прогноз справдився. Тому і цього року потрібно не піддаватися паніці, а краще готуватися до зими. І на рівні держави, і на рівні регіональної влади, і кожен громадянин має готуватися", - додав Омельченко.

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Він додав, що у держави немає можливості всіх евакуювати. Звісно, повністю виключати цей ризик неможливо, але він незначний.

Енергетична ситуація в Україні

Нагадаємо, що енергетик Володимир Омельченко розповів про готовність України до нового сезону. Україна знаходиться на піку ремонтної кампанії. Зараз ремонтують чотири атомних блоки, триває ремонт значить блоків теплової генерації та гідроагрегатів.

Енергетик назвав українцям прості способи пережити блекаути. Як говорить експерт Володимир Омельченко, у деяких власників приватних будинків ситуація в зиму 2023/2024 може скластися цілком потрібним чином.

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війна в Україні Володимир Омельченко електроенергія блекаут
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