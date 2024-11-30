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"Готуємось до роботи в грудні": Зеленський заінтригував рішеннями заради безпеки

Руслана Заклінська
30 листопада 2024, 22:10
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США готують новий пакет військової допомоги для України вартістю 725 мільйонів доларів, розповів президент.
'Готуємось до роботи в грудні': Зеленський заінтригував рішеннями заради безпеки
В грудні стартують активні перемовини з міжнародними партнерами / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Генштаб ЗСУ

Головне із звернення:

  • США готують пакет допомоги на суму $725 мільйонів
  • В грудні стартують активні перемовини з міжнародними партнерами
  • Є рішення для безпеки та справедливого завершення війни

Сполучені Штати готують для України новий пакет військової допомоги на суму $725 мільйонів. Є рішення, які можуть реалізуватись найближчими тижнями й місяцями заради України. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

"За цей тиждень ми можемо особливо відзначити Литву: нова партія військової допомоги. Зброя, там є боєприпаси, запчастини до броньованої техніки. Також Нідерланди – дуже дякую за пускові установки для "петріотів", - зазначив глава держави.

відео дня

За його словами, США готують "важливий сильний військовий пакет" для України на 725 мільйонів доларів. Ця допомога має значно підтримати українських захисників на фронті.

"Є також готовність "нордиків" та держав Балтії збільшувати інвестиції в нашу оборонку, зокрема у виробництво наших вітчизняних дронів. Я дякую за це! Норвегія ухвалила рішення про більшу фінансову підтримку для України на наступний рік, і це те, що додає впевненості, більше трьох мільярдів. Є рішення Люксембургу про кошти на закупівлю зброї для наших Сил оборони України. Цінуємо й рішення Британії щодо санкцій проти російського тіньового танкерного флоту", - додав Зеленський.

Президент наголосив, що ці рішення зберігають правильний курс світу на справедливість і на те, щоб РФ відчувала відповідальність за війну та її наслідки. Зеленський зауважив, що світ здатен примусити Росії до миру.

Рішення "заради безпеки"

Президент також зазначив, що Україна готується до активних перемовин із міжнародними партнерами в грудні. Вони будтуь спрямовані на забезпечення безпеки та досягнення справедливого завершення війни.

"Готуємось зараз до доволі активної роботи в грудні – роботи з партнерами: перемовин, зустрічей. Є рішення, які можуть бути реалізовані саме цими тижнями та місяцями заради нашої спільної безпеки – заради України й усіх, хто справді хоче, щоб ця війна завершилась якнайшвидше і, що дуже важливо, справедливо", - сказав він.

Крім цього, президент заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про ситуацію на фронті та у районах проведення Курської операції.

Завершення війни в Україні - останні новини

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до переговорів про припинення вогню та зупинку "гарячої" фази війни. Він підкреслив, що для цього НАТО повинно надати запрошення Україні з чітким визнанням її міжнародно визнаних кордонів.

Також президент підкреслив, що для зупинки війни Україна має отримати запрошення до НАТО із тими територіями, які вона контролює. Це дозволить зупинити подальше захоплення території Росією і повернути окуповані землі дипломатичним шляхом.

Як повідомляв Главред, Зеленський заявив, що війна в Україні може завершитися наступного року, якщо буде спільна воля з боку Європи, США та України.

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Що таке план перемоги Зеленського?

План перемоги Зеленського - мирний план, який президент України Володимир Зеленський презентував під час візиту до США президенту Джо Байдену та двом кандидатам на президентське крісло в Білому домі - демократці Камалі Гарріс і республіканцю Дональду Трампу.

За даними The Times, план, насамперед, передбачає надання Україні довгострокових гарантій підтримки з боку Заходу. При цьому гарантії мають бути такими, щоб від них не могла відмовитися нова адміністрація США в разі потенційної перемоги на виборах Дональда Трампа.

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