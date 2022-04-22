У ЗСУ буде шанс відбити південь України і зірвати "референдум" окупантів: Жданов назвав головну умову

У ЗСУ буде шанс відбити південь України і зірвати "референдум" окупантів / Фото Reuters

Битва за Донбас вплине на долю півдня України. Якщо ЗСУ витримають і отримають перемогу на Донецькому напрямку – тоді можна говорити про звільнення Південного регіону.

Військовий експерт Олег Жданов в ефірі 24 каналу зазначив, що якщо Україна вистоїть і повністю нівелює наступальний потенціал Росії, то можна буде готуватися до подальшого контрнаступу.

Як пояснив військовий експерт, після перемоги на Донецькому напрямку Збройним Силам варто взяти невелику оперативну паузу для перегрупування військ і починати 3-й етап війни - перейти в контрнаступ.

"У разі успіху на Донбасі ми зможемо перейти в контрнаступ на півдні і зірвати підготовку референдуму, який окупанти там оголосили на 1 травня", – зазначив Жданов.

читайте також"Гарматне м'ясо" для захоплення Донбасу: РФ перекидає 20 тисяч найманців - The GuardianРаніше секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данилов заявив про те, що великий наступ російської армії на Східному фронті ще не почалося.

Також повідомлялося, що битва за Донбас стане вирішальною в російсько-українській війні. Найближчі два-три тижні будуть "критичними" для ходу бойових дій. Таку думку озвучив військовий експерт Джастін Крамп.

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