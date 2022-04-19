У Росії більше немає сучасних танків Т-90, ми спалили все, що у них було, - Жданов

У Росії більше немає сучасних танків Т-90 / modernweapon.ru

Росіяни відчувають великі проблеми з технікою - сучасних танків Т-90 у них вже не залишилося.

Військовий експерт Олег Жданов в ефірі 24 каналу зазначив, що військово-промисловий комплекс РФ зупиняється або вже це зробив, і це істотно впливає на можливості Росії вести війну.

"Можемо сказати, що танків Т-90 у складі Збройних сил Росії вже немає. Ми спалили все, що у них було. На сьогодні Росія поставляє танки Т-72 - це ще радянські зразки, не модернізовані, і з ними боротися набагато легше", - зазначив військовий експерт

За словами Жданова, в Росії зараз "Уралвагонзавод" – основний танкоскладальний завод. Він стоїть, тому що відсутні комплектуючі.

читайте такожУрагани, смерчі і навіть вертоліт: окупанти "подарували" ЗСУ техніки на 1 млрд доларів"Вони модернізували свої танки тільки іноземними комплектуючими. Автогігант "КамАЗ" їх теж варто, тому що останні моделі "Камазів" йшли з імпортними двигунами. Сьогодні їх поставок немає", - сказав експерт.

Нагадаємо, раніше українські захисники в 16-й раз розгромили позиції російських військових у Чорнобаївці Херсонської області. Незважаючи на низьку хмарність і щільний дощ ЗСУ вдалося завдати точного удару і знищити оновлені склади з ракетними боєприпасами окупантів, повідомив радник глави офісу президента Олексій Арестович.

Також повідомлялося, що українські воїни знищили танк російських окупантів точним пострілом з самохідної гармати 2С7 "Півонія". Кадри результату успішної атаки оприлюднили самі бійці.

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