"Міста потопають у трупах": росіяни перетворили Луганщину на руїни, Попасну відбудовувати не будуть

На Луганщині ситуація жахає - Гайдай / Сергій Гайдай

На Луганщині місцеві жителі повертаються до своїх будинків для того, аб забрати речі, так як залишатися в окупованих містах неможливо, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.

"Побачене жахає, колись успішні населені пункти перетворюються на безлюдні території", - сказав він.

За даними Гайдая, комунікацій в окупованих містах немає і ніхто їх не поверне, міста потопають у смітті і трупах, через що поширюються інфекції.

"Залишки будинків не витримують і руйнуються... росіяни перетворили Луганську область на руїни і повернули туди кам'яний вік", - сказав Гайдай.

Також пропагандистські ЗМІ повідомили, що бойовики так званої "ЛНР" не планують відновлювати тимчасово окуповану Попасну після того, як вони спільно з військами РФ практично повністю знищили місто, пише ТАСС.

"Можливо, ми Попасну відновлювати не будемо, тому що особливо сенсу немає. Місто дійсно зруйноване практично повністю. Але ще раз повторюся, остаточне рішення не прийнято", - заявив так званий "глава республіки" Леонід Пасічник.

При цьому Пасічник додав, що зараз нібито планується переселити жителів міста, які втратили своє житло в результаті обстрілів.

Плани РФ щодо анексії територій України

У Головному управлінні розвідки Міноборони України в липні розповіли, що Росія провалила план з окупації всієї держави, однак проводить підготовку, мовляв," референдумів " для анексії українських територій. Розвідники зафіксували роботу, спрямовану на організацію подібних "заходів", в Донецькій, Луганській та Херсонській областях.

Журналісти дізналися, що Кремль планує проведення псевдореферендуму на Донбасі 11 вересня. Загарбники готові намалювати 70%"за". Причому під час голосування хочуть використовувати метод "мітка виборця".

Колишній радник міністра внутрішніх справ і офісу президента Віктор Андрусів вважає, що Росія розгойдує тему з "референдумами", щоб змусити Україну і західний світ вести переговори з Москвою. Як вважає Андрусів, навіть якщо псевдореферендуми і проведуть, їх результати ніхто не визнає.

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