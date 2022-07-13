В окупантів паніка: заявляють про масовий удар ЗСУ по військовій частині ППО біля Луганська

Кілька ракет потрапили у ціль, там відбулися вибухи і пожежа.
Російські загарбники визнали, що у ніч на 13 липня ЗСУ влучно поцілили у їхню військову частину протиповітряної оборони.
За їхніми словами, обстріл був масованим, кілька ракет досягнули цілі. Про це повідомили російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на представників так званої "ЛНР".
При цьому у "представництві" цієї квазіреспубліки у Спільному центрі з контролю та координації сказали, що зафіксували приліт одразу 9 ракет з американського комплексу HIMARS.
Як зазначає пропагандистське ЗМІ РФ "РИА Новости", в районі селища Ювілейне окупанти нібито збили одну ракету.
Раніше повідомлялося, що українські воїни вдарили по росіянах в окупованій Кадіївці Луганської області і показали результати своєї роботи. У результаті "прильотів" в місті був знищений штаб загарбників, а також спалахнула стоянка з ворожою військової технікою.
Нагадаємо, до окупантів на Донбасі підвезли чергову порцію "бавовни" у ніч на 10 липня. Тоді відбулися вибухи одразу у восьми окупованих росіянами містах. У Донецьку горіли склади боєприпасів і шахта.
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