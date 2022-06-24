Залужний назвав умову для стабілізації ситуації на Луганському напрямку

Залужний назвав умову успіху на Луганському напрямку / Фото facebook.com/vzaluznyj

Встановлення вогневого паритету з ворогом дасть можливість стабілізувати ситуацію на Луганському напрямку, йдеться в заяві головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Український чиновник сьогодні провів телефонну розмову з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Вони обговорили оперативну ситуацію та хід постачання міжнародної технічної допомоги захисникам України.

"Я загострив увагу на необхідності встановлення вогневого паритету з противником, що дасть можливість стабілізувати ситуацію на найбільш загрозливому Луганському напрямку", - зазначив Залужний.

Також він подякував Міллі за глибоке розуміння ситуації в Україні та провідну роль у наданні військової допомоги.

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Нагадаємо, раніше військовий кореспондент Юрій Бутусов повідомив у Facebook про те, що українські військові вночі 24 червня залишили частину промзони і вийшли з Сєвєродонецька.

"Ми вийшли з Сєвєродонецька. Сьогодні вночі українські підрозділи організовано покинули частину Сєвєродонецької промзони. На тій ділянці фронту, де я перебував, відхід пройшов під обстрілом, але без втрат. Йти гірко, але це рішення давно вже назріло", - пояснив він.

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