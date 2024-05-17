Горіла стоянка літаків і склад палива: з'явилися знімки аеродрому 'Бельбек' після атаки

Свіжі супутникові знімки аеродрому "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму, по якому завдали ракетного удару, показують значні пошкодження.

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З'явилися супутникові знімки аеродрому Бельбек у Криму після ракетного удару / Колаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, скріншот з відео, DeepState

На свіжих супутникових знімках аеродрому "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму видно сліди пожежі в районі стоянки літаків Су-27, Су-30 і Міг-31. Супутникові знімки Planet.com 16 травня опублікувала російська служба "Радіо Свобода" "після ударів ракетами ATACMS".

Зазначається, що ступінь пошкодження літаків та їх кількість наразі визначити складно. Адже для порівняння доступний лише знімок за 1 травня.

"Українські джерела писали про втрату Росією трьох літаків", - йдеться у повідомленні. відео дня

Також на світлинах можна побачили, що на аеродромі повністю згорів російський склад паливно-мастильних матеріалів.

Удар по Криму 15 травня - наслідки атаки на аеродром Бельбек

Нагадаємо, 15 травня, в різних містах тимчасово окупованого Криму сталися вибухи. Їх чули у Сімферополі, Севастополі, Євпаторії і Джанкої. В районі російського аеродрому "Бельбек" у Севастополі пролунало щонайменше шість вибухів. Про гучні вибухи повідомляти у смт Гвардійське, де також знаходиться військовий аеродром окупантів.

Також гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв заявив про "відбиту масовану атаку на Севастополь" 15 травня. ППО збила кілька ракет, інші впали в міські райони та район аеродрому "Бельбек". Місцеві повідомляють, що ракет було близько 20.

Як повідомляв Главред, Сили оборони України в ніч на 15 травня завдали удару по тимчасово окупованому Криму. На аеродромі "Бельбек" знищено два російські МіГ-31, ЗРК С-400 та склад із паливом. 11 військовослужбовців отримали поранення. Також партизани руху "АТЕШ" стверджують, що було пошкоджено головний артилерійський склад окупантів.

Аеродром Бельбек Бельбек - аеродром спільного базування на північному заході тимчасово окупованого Севастополя. З 2014 року пасажирські рейси не здійснюються. Аеродром обслуговує лише літаки ВКС РФ, пише Вікіпедія. Аеродром розташований на березі моря, на території Нахімовського району Севастополя. Примикає впритул до мікрорайону Любимівка, де розміщується однойменне військове містечко. На аеродромі дислокується 38-й винищувальний авіаційний полк ВПС Росії, що має 12 літаків Су-27, 12 літаків Су-27СМ, 3 Су-27УБ і 5 Су-30М2. Також на аеродромі дислокується Севастопольський авіаційно-рятувальний центр МНС Росії.

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