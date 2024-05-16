Знищені 2 МІГ-31 та С-400: ЗМІ розкрили наслідки удару по аеродрому в Криму

За даними ЗМІ, внаслідок удару по військовому аеродрому Бельбек в Криму було знищено кілька літаків, ЗРК С-400 та склад ракетно-артилерійського озброєння.

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Внаслідок удару відбулась багатогодинна детонація / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, Міноборони РФ

Сили оборони України в ніч на 15 травня завдали потужного удару по тимчасово окупованому Росією Криму. Внаслідок атаки по аеродрому Бельбек було знищено 2 російські МІГ-31, ЗРК С-400, а також склад із паливом. Про це повідомляє Astra.

Зазначається, що спершу було здійснено атаку на військовий аеродром "Бельбек" у Севастополі.

"Унаслідок ракетного удару на аеродромі було знищено два винищувачі-перехоплювачі МіГ-31, також згорів склад паливно-мастильних матеріалів. Постраждали 11 російських військовослужбовців", - йдеться у матеріалі. відео дня

Дивіться відео удару по аеродрому Бельбек в Криму:

Фото: скріншот

Також повідомляється, що ближче до ранку 15 травня, ракета вдарила по зенітно-ракетному комплексу С-400 "Тріумф" у районі села Вишневе. Після атаки комплекс загорівся. Двоє військовослужбовців РФ загинули, ще двоє отримали поранення.

Крім того, за даними партизанського руху "Атеш" внаслідок удару по аеродрому Бельбек в ніч на 15 травня було пошкоджено головний артилерійський склад.

Агенти "Атеш" додають, що внаслідок успішного удару по цілі відбулась багатогодинна детонація снарядів головного складу ракетно-артилерійського озброєння (в/ч 80189).

"На цьому складі зберігалася більшість ракет для літаків Су-27, Су-30 і МіГ-31, які тероризують український народ", - йдеться у повідомленні в Телеграмі.

Також зафіксовано значні пошкодження інфраструктури аеродрому внаслідок вторинної детонації. В "АТЕШ" нагадали, що їхні агенти неодноразово проводили зовнішню і внутрішню розвідку цього військового об'єкта.

Рух "Атеш" Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.

Удар по Криму 15 травня - наслідки атаки на аеродром Бельбек

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в ніч на 15 травня в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи.

Російським окупантам не вдалося відбити ракетну атаку на військову базу в Криму тієї ж ночі. Повідомляють про значні втрати серед ворожих сил. За інформацією прокремлівських ресурсів, повністю знищено один МіГ-31, а також пошкоджено три Су-27.

Крім того, ввечері 15 травня в різних містах тимчасово окупованого Криму знову пролунали вибухи. Місцеві жителі чули вибухи у Сімферополі, Севастополі, Євпаторії та Джанкої, про що повідомив Telegram-канал "Крымский ветер" і окупаційний голова Севастополя Михайло Развожаєв.

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