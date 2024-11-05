Новий наступ РФ: аналітик описав найгірший сценарій - чи є загроза для Запоріжжя

Наразі немає загрози початку боїв за Запоріжжя, обласному центру загрожують виключно терористичні удари, вказує аналітик.

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Аналітик описав найгірший сценарій наступу РФ на Півдні / Колаж: Главред, фото: 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 4 окрема танкова бригада

Коротко:

В ході наступу РФ можуть початись бої за Гуляйполе та Велику Новосілку

Загрози початку боїв за Запоріжжя наразі немає

Російські окупанти можуть почати новий масований наступ із застосуванням бронетехніки на Запорізькому напрямку. Ціллю ворога буде поступова окупація всієї Запорізької області, яка вже вписана в конституцію РФ. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко.

За його словами, при найгіршому сценарії, росіяни зможуть повернути контроль над територіями, які вони втратили.

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"У найгіршому разі вони повернуть під свій контроль усі раніше втрачені у 2023 році території, можуть початися бої за Гуляйполе та Велику Новосілку", - зазначив аналітик.

Водночас він наголосив, що загрози початку боїв за Запоріжжя наразі немає.

"Загроза для Запоріжжя - виключно терористичні удари з використанням ракетної зброї, коригованих авіаційних бомб тощо", - резюмував Коваленко.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Бої на Півдні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупаційні сили готують наступ на Времівському виступі із залученням бронетехніки для того, щоб захопити селище Велика Новосілка, зазначив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

На півдні російські війська можуть активізувати бойові дії, щоб відвернути увагу українських сил від Донбасу, зазначив військовий експерт Дмитро Снєгирьов. Він зазначив, що на Запорізькому напрямку буде застосовано тактику "тисячі порізів".

Ситуація на Курахівському напрямку залишається складною, і, ймовірно, у Володимира Путіна з'явився намір розпочати наступ у напрямку Запоріжжя, додав офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади ім. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький.

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