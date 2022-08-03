"Голова варить": Гордон зробив несподівану заяву про хворобу Путіна

Дмитро Гордон, Путін / скріншот

Український журналіст Дмитро Гордон засумнівався в хворобі російського диктатора Володимира Путіна.

В інтерв'ю журналісту Василю Голованову Гордон зазначив, що поширювана інформація про важкий стан президента РФ може не відповідати дійсності.

"Мені здається, що заяви багатьох політиків і громадських діячів про те, що Путін хворий, що у нього рак і він скоро ковзани рушить - це бажане видається за дійсне. Так, нормальні люди хочуть, щоб він скоріше помер. Тому, що ми розуміємо: коли помре Путін - закінчиться війна. У той же день, в той же час, варіанту іншого немає навіть. Але він нормально виглядає, добре ходить, каже, голова варить", - зазначив Гордон.

Журналіст зазначив, що враження важко хворої людини і навіть хворої людини, Путін не виробляє. Гордон також не виключив, що чутки про нібито хворобу російського диктатора поширюються ФСБ для "дестабілізації очікувань".

Передбачувані хвороби Путіна

Раніше екс-глава британської розвідки Крістофер Стіл, який раніше керував відділом Росії в МІ-6 в Лондоні, також вважає, що Путін дійсно серйозно хворий, однак поки незрозуміло, яка саме це хвороба.

На початку червня журналістам стало відомо, що Путіна готують до операції. Її планують провести в Національному медичному Дослідницькому центрі онкології ім. Блохіна, який розташований в Москві.

За даними ЗМІ, у президента РФ діагностували рак підшлункової залози. Хвороба прогресує. Операція якщо і продовжить життя Путіна, то ненадовго. На думку джерел, мова йде максимум про 3-4 місяці.

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