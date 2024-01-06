Голодні вилазять з окопів: на фронті росіяни масово здаються в полон

На Мелітопольському напрямку на тиждень близько 30 окупантів здаються в полон.

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Російські окупанти здаються в полон / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Міноборони РФ

Російські окупанти масово почали тікати зі своїх позицій на Мелітопольському напрямку. Багато хто почав здаватися в полон. Про це в ефірі телемарафону представник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун.

Він каже, що росіяни тікають з окопів з передової. Щотижня в полон здаються до трьох десятків окупантів. Багато хто робить це навіть без бою, а хтось йде на позиції ЗСУ через голод. Росіяни також влаштовують бунти, бо не хочуть воювати проти України.

"По-перше, у них свята новорічні, і не дуже хочуть росіяни йти в атаку взагалі, деякі підрозділи починають бунтувати і відмовляються або тікають з окопів, щоб не йти. Тобто саботують ... Деякі здаються в бою, деякі - без бою. Деякі з голоду виходять на позиції і йдуть здаватися", - каже Штупун. відео дня

Він додав, що станом на грудень в полон здавалися понад 220 російських солдатів через гарячу лінію "Хочу жити", ще більше тисячі заявок знаходяться на розгляді. Водночас російське командування намагається залякати окупантів "казками" про "виколоті очі, кастрацію та четвертування".

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що у Путіна з'явився шанс виграти війну в Україні, пишуть журналісти The Economist. На думку журналістів, в такій ситуації війна може затягнутися на багато років. Заходу слід терміново схаменутися і надати потрібну військову допомогу українській державі.

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