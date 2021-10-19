Глава Пентагону Ллойд Остін прибув в Україну

Ллойд Остін прибув в Україну з офіційним візитом / Фото Reuters

У вівторок, 19 жовтня, міністр оборони США Ллойд Остін прибув до Києва. Раніше він відвідав Грузію, а потім відправиться до Румунії.

У Києві у глави Пентагону запланована зустріч з президентом Володимиром Зеленським і міністром оборони Андрієм Тараном - "щоби підтвердити незмінну підтримку територіальної цілісності України", повідомлялося на сайті американського оборонного відомства.

Остін зазначив, що прибув до Києва, "щоби висловити прихильність зміцненню здатності України стримувати подальшу агресію Росії".

Як раніше повідомляла пресслужба Міноборони України, Остін і Таран обговорять реалізацію раніше досягнутих домовленостей і перспективи двостороннього співробітництва між країнами. Також буде порушено питання щодо реалізації вступу України до НАТО і тему безпеки в акваторії Чорного моря.

Остін і Зеленський обговорять питання двостороннього співробітництва та співробітництва у сфері регіональної безпеки.

Як відомо, главу Пентагону Ллойда Остіна в Україну запросив президент Зеленський під час свого візиту до США 1 вересня. Тоді ж Пентагон і Міністерство оборони України підписали угоду про партнерство.