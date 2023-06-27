УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Герою назавжди 20 років: війна забрала молодого захисника зі Львівщини

Аліна Дембіцька
27 червня 2023, 18:04 оновлено 27 червня, 18:04
322
Воїн проходив навчання у Франції і був керівником артилерійської установки "Цезар".
Андрій Дрозд
Війна забрала молодого захисника зі Львівщини / Колаж: Главред, фото: Стрийська міська рада, ua.depositphotos.com

У тяжких боях за свободу та незалежність нашої країни загинув 20-річний захисник зі Львівщини Андрій Дрозд. Герой відійшов у вічність 26 червня під час виконання бойового завдання у Запорізькій області.

Як повідомляє Стрийська міська рада у Facebook, Андрій народився у смт Дашава, навчався у місцевій школі, згодом у Львівському коледжі ім. І.Боско на кулінарному факультеті.

У 2020 році Андрій був призваний на строкову службу, із жовтня 2021 року він брав участь в ООС на сході України. Захищати рідну землю подався і з повномасштабним російським вторгненням. Воїн проходив навчання у Франції і був керівником артилерійської установки "Цезар".

відео дня

Тепер Герою назавжди 20 років. У нього залишились батьки та сестра. Батько –Іван Дрозд – також учасник АТО та повномасштабної війни. Минулого року він отримав важке поранення на фронті.

"Щирі співчуття рідним та низький уклін батькам. Нехай Господь дасть вам сили прийняти втрату і пережити біль... Ваш син – Герой, що віддав своє життя за Україну! Вічна пам’ять!", - написали у міськраді.

Нагадаємо, у боях за Україну в Донецькій області загинув військовослужбовець 72 ОМБр Владислав Гречкосій. Свій останній бій воїн прийняв на Вугледарському напрямку. У нього залишилася дружина та півторарічний син.

Також повідомлялося, що у боях з російськими окупантами загинув житель Закарпатської області Андрій Сорохманюк. Йому було всього 27 років. Захисник України прийняв свій останній бій в населеному пункті Іванівське Донецької області.

Окрім того, у боях на Донеччині загинув 33-річний житель селища Затишшя Одеської області Олександр Сергійович Чайковський. Боєць захищав рідну країну від самого початку повномасштабного вторгнення РФ. Вдома у героя лишилися матір, брат, троє сестер, дружина та троє малолітніх дітей.

Більше новин про загиблих захисників:

війна в Україні війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Більше, ніж РФ захопила за зиму: ЗСУ звільнили 300 кв. км територій за місяць – Воллес

Більше, ніж РФ захопила за зиму: ЗСУ звільнили 300 кв. км територій за місяць – Воллес

17:22 Україна
"Скоро результати всіх порадують": у ЗСУ заінтригували анонсом нових бойових успіхів

"Скоро результати всіх порадують": у ЗСУ заінтригували анонсом нових бойових успіхів

16:48 Україна
"Путін не впорався": генерали РФ навмисно дозволили Пригожину йти на Москву – Небоженко

"Путін не впорався": генерали РФ навмисно дозволили Пригожину йти на Москву – Небоженко

14:56 Світ
Всі головні новини

Останні новини

19:20

Припинення виплати пенсій на картку: хто з українців під загрозою

19:20

Для чого Пригожину ЛукашенкоПогляд

19:17

"Паркан є, ставте намети": Лукашенко розповів про табори для "вагнерівців"

19:02

Одяг буде бездоганно чистим: 5 найкращих способів, як прибрати білі розводи після прання

18:30

Ексчоловік Спірс відповів на звинувачення в тому, що він тягне з неї аліменти

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

18:08

Дівчина показала, як за 1 хвилину почистити каструлю молодої картоплі

18:04

Герою назавжди 20 років: війна забрала молодого захисника зі Львівщини

17:50

Над смішним ім'ям собаки регоче вся пивна: чоловік став зіркою паба

17:43

"Чорненька з НеАнгелів" втекла до РФ у пошуках кращого життя - ЗМІ

Реклама
17:32

Що станеться з людиною, якщо кожен день їсти полуницю

17:22

Більше, ніж РФ захопила за зиму: ЗСУ звільнили 300 кв. км територій за місяць – Воллес

17:19

Кулінарна хитрість: в якому порядку тушкувати овочі, щоб не вийшла розмазня

17:05

Впораються із загадкою лише одиниці: потрібно знайти трьох поросят без капелюшків

16:57

Юна дружина Остапчука показала, як романтично проводить з ним час

16:48

"Скоро результати всіх порадують": у ЗСУ заінтригували анонсом нових бойових успіхів

16:45

Чмерковський плакав: дружина танцюриста показала свої пологиВідео

16:40

Росію "зачистять" від ядерної зброї: експерт про сценарій початку РФ атомної війни

16:24

Передадуть "безцінний досвід": Лукашенко зрадів "вагнерівцям" у Білорусі

16:10

Оптична ілюзія, що зачаровує: потрібно знайти милу панду

16:08

Експерт з прибирання показала, як просто зібрати шерсть тварин з речей і меблівВідео

Реклама
16:07

Російський пропутінський фігурист показав свої тренування без ніг

16:05

Ексдепутат Держдуми пояснив, коли ополченці з РДК і Легіону підуть на МосквуВідео

16:00

Потужна інтуїція: три знаки зодіаку з екстрасенсорними здібностями

15:45

"Це неминуче": Гостюхін втратив сестру з України, але знову підтримав війну

15:29

Коли найкраще пити молоко: відомості про біле частування здивують

15:24

Російський співак спалив паспорт РФ і попросився в УкраїнуВідео

15:18

Погрози ударів РФ по країнах НАТО: ексдепутат Держдуми пояснив шантаж ПутінаВідео

15:09

Як швидко почистити картоплю від бруду: хитрощі, які полегшать вам життя

14:56

"Путін не впорався": генерали РФ навмисно дозволили Пригожину йти на Москву – Небоженко

14:55

Поки Кейт не бачить: принц Вільям міцно обіймався з "перчинкою" зі Spice GirlsВідео

14:41

Засіб є у всіх: експерт розповів, як очистити застарілий жир в духовці

14:17

"Не страждаю": російська актриса, яка покинула РФ пояснила, як живе за кордоном

14:12

"Зупинили громадянську війну": Путін видав заяву про "спасіння" РФ

14:09

Путін не злочинець, а Україна - не суверенна: Орбан зганьбився галіматьєю

13:49

Сантехніки показали, що робити, якщо забитий злив: простота способу дивує

13:29

"Вагнер" передає важке озброєння армії Міноборони РФ - росЗМІ

13:25

Ведуча 1+1 Наталя Островська вперше стане мамою

13:04

РФ вдарила ракетами по Україні: вибухи гриміли в Кременчуці та Сумах, є приліт

12:58

Ігрова залежність в Україні не носить масового характеру - перше національне дослідження під егідою МОЗФото реклама

12:56

Жінка не пустила на весілля сестру, яка назвала імена її дітей "безглуздими"

Реклама
12:31

Білорусь потрібна Пригожину для транзиту: експерт назвав мету ватажка ПВК Вагнера

12:22

Лобода після харківського скандалу вибачилася перед підлітком з плакатомВідео

12:19

Загадка радянських поїздів: чому вагони були зеленими, а дахи сірими

11:45

Гороскоп на завтра 28 червня 2023: Овну - зміни, Раку - протистояння

11:45

США готують новий пакет допомоги на $500 млн: ЗСУ отримають ще Bradley і Stryker

11:36

ЗСУ пробили оборону РФ і просунулися вперед під Донецьком – розвідка Британії

11:14

"Лялька": дочка Кошового млосно надула губи на камеру

11:05

"30 років готуюся до війни": Лукашенко заявив, що привів армію в бойову готовність

11:00

Свита Путіна готова його позбутися, Пригожину залишилося тільки молитися - НебоженкоЕксклюзив

10:40

Вже втретє за місяць: в окупованому Криму пошкоджено залізничну колію

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Синоптик
Магнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода весна
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти