Герою назавжди 20 років: війна забрала молодого захисника зі Львівщини

Воїн проходив навчання у Франції і був керівником артилерійської установки "Цезар".

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Війна забрала молодого захисника зі Львівщини / Колаж: Главред, фото: Стрийська міська рада, ua.depositphotos.com

У тяжких боях за свободу та незалежність нашої країни загинув 20-річний захисник зі Львівщини Андрій Дрозд. Герой відійшов у вічність 26 червня під час виконання бойового завдання у Запорізькій області.

Як повідомляє Стрийська міська рада у Facebook, Андрій народився у смт Дашава, навчався у місцевій школі, згодом у Львівському коледжі ім. І.Боско на кулінарному факультеті.

У 2020 році Андрій був призваний на строкову службу, із жовтня 2021 року він брав участь в ООС на сході України. Захищати рідну землю подався і з повномасштабним російським вторгненням. Воїн проходив навчання у Франції і був керівником артилерійської установки "Цезар".

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Тепер Герою назавжди 20 років. У нього залишились батьки та сестра. Батько –Іван Дрозд – також учасник АТО та повномасштабної війни. Минулого року він отримав важке поранення на фронті.

"Щирі співчуття рідним та низький уклін батькам. Нехай Господь дасть вам сили прийняти втрату і пережити біль... Ваш син – Герой, що віддав своє життя за Україну! Вічна пам’ять!", - написали у міськраді.

Нагадаємо, у боях за Україну в Донецькій області загинув військовослужбовець 72 ОМБр Владислав Гречкосій. Свій останній бій воїн прийняв на Вугледарському напрямку. У нього залишилася дружина та півторарічний син.

Також повідомлялося, що у боях з російськими окупантами загинув житель Закарпатської області Андрій Сорохманюк. Йому було всього 27 років. Захисник України прийняв свій останній бій в населеному пункті Іванівське Донецької області.

Окрім того, у боях на Донеччині загинув 33-річний житель селища Затишшя Одеської області Олександр Сергійович Чайковський. Боєць захищав рідну країну від самого початку повномасштабного вторгнення РФ. Вдома у героя лишилися матір, брат, троє сестер, дружина та троє малолітніх дітей.

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