Генштаб звільнив Наталію Гуменюк з посади речниці ОК 'Південь': хто її замінить

В заяві Генштабу ЗСУ зазначається, що наразі триває відбір відповідного фахівця, який зможе замінити Наталію Гуменюк на посаді спікера ОП "Південь".

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Генштаб ЗСУ відправив речницю Сил оборони Півдня Гуменюк у відставку / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, УНІАН

Генеральний штаб України ухвалив рішення про її відставку полковника Наталії Гуменюк з посади керівница Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня. Про це 19 квітня повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Зазначається, що в Генштабі прийняли рішення про закінчення відрядження полковниці Наталії Гуменюк та її виключення зі складу сил та засобів відповідного угруповання військ з 19.04.2024. Наразі триває процес підбору відповідного фахівця на цю посаду.

"Центр стратегічних комунікацій Сил оборони півдня працюватиме у штатному режимі, організовуючи співпрацю із представниками медіа, які мають відповідну акредитацію ЗСУ", — йдеться у повідомленні. відео дня

Що цьому передувало

16 квітня представники українських та іноземних медіа звернулися до Збройних сил України та Міністерства оборони з проханням замінити Наталю Гуменюк, керівника об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня, повідомляє Інститут масової інформації.

У заяві, адресованій головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському, міністру оборони України Рустему Умєрову та начальнику Генштабу ЗСУ Анатолію Баргилевичу відзначається, що Наталія Гуменюк ускладнює висвітлення воєнних злочинів Росії в її зоні відповідальності. Журналісти закликають замінити її на "компетентнішу особу". Також вимагається забезпечити доступ до районів Херсонщини, оскільки "ці території невиправдано довго блокувалися Наталією Гуменюк, що спричинило непоправні інформаційні наслідки для України".

Хто така Наталія Гуменюк Наталія Гуменюк – український військовослужбовець, капітан 1 рангу Державної прикордонної служби України, керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України, який очолює з весни 2022 року.

Відставка Гуменюк - останні заяви Гуменюк

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сили оборони України продовжують розширювати плацдарм на лівому березі Херсонщини. Про це заявила начальниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

У той же час, російські окупанти посилили активність у районі Старомихайлівського Донецької області. Незважаючи на це, ворог наразі утримується від застосування бронетехніки для атак на українські позиції, що може вказувати на їхню "підготовку" до дій.

За словами речниці Оперативного командування "Південь" Наталії Гуменюк, в районі позицій ЗСУ на лівому березі Дніпра в Херсонській області наразі не спостерігається значної концентрації російських військ. Проте окупанти постійно доповнюють свої ряди новими резервами, залежно від втрат під час бойових дій.

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