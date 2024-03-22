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Ротація - приорітет: Сирський зробив важливу заяву про масштабні зміни в ЗСУ

Руслана Заклінська
22 березня 2024, 20:59
Слід приділяти більше уваги питанням відпочинку українських захисників, доукомплектування озброєнням та відновлення боєздатності бригад, зазначив Сирський.
Ротація - приорітет: Сирський зробив важливу заяву про масштабні зміни в ЗСУ
Головком ЗСУ розповів про оптимізацію українського війська / Колаж: Главред, фото: 35 окрема бригада морської піхоти ім.контр-адмірала Михайла Остроградського, t.me/osirskiy

В Збройних силах України триває оптимізація військових структур, які безпосередньо протистоять російській агресії. Одним з приорітетів є ротація українських воїнів. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський.

"За десять років війни тимчасові органи військового управління та райони відповідальності угруповань військ формувалися і змінювалися відповідно до оперативної обстановки та поточних викликів", - зазначив він.

Сирський розповів, що наразі, з огляду на досвід бойових дій, проводяться організаційні заходи з метою спрощення та підвищення ефективності управління. Метою цих заходів є спрощення та максимальне підвищення якості управління.

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"Деякі угруповання військ (сил) будуть переформатовані. Насамперед йдеться про управлінський кадровий потенціал, його грамотний та раціональний перерозподіл", - пояснив головком ЗСУ.

За словами Сирського, один з його пріоритетів полягає в налагодженні процесу ротації особового складу бойових бригад. Він підкреслив, що деякі військові частини з перших днів широкомасштабного вторгнення РФ відбивають збройну агресію. Тому важливо приділяти більше уваги питанням відпочинку українських захисників, доукомплектування озброєнням і військовою технікою та відновлення боєздатності бригад.

"Цей процес уже запущено і в подальшому він буде лише нарощуватися. Посилюємо оборонні спроможності, щоб й надалі нищити ворога та наближати перемогу", - додав Сирський.

Ротація українських військових

Як повідомляв Главред, перебуваючи у Запорізькі області, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підкреслив важливість сучасних засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) у забезпеченні надійного захисту для українських військовослужбовців. Також він заявив, що попри доволі складну обстановку на всій лінії фронту, ЗСУ вдалося запустити процес ротацій та заміни частин і підрозділів, які тривалий час виконують бойові завдання на передньому краї.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що чинним військовослужбовцям необхідна ротація. У інтерв'ю для телеканалу Channel 4 News він наголосив, що мобілізація - це питання справедливості, оскільки деякі люди беруть участь у війні з перших днів, а іншим також потрібна можливість відпочити.

Крім цього, Сирський обговорив заходи для захисту українських військ від дронів та авіаційних ударів, а також посилення деяких ділянок фронту. Головком також провів аналіз проблем, що виникають у бригадах.

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