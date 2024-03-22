Ротація - приорітет: Сирський зробив важливу заяву про масштабні зміни в ЗСУ

В Збройних силах України триває оптимізація військових структур, які безпосередньо протистоять російській агресії. Одним з приорітетів є ротація українських воїнів. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський.
"За десять років війни тимчасові органи військового управління та райони відповідальності угруповань військ формувалися і змінювалися відповідно до оперативної обстановки та поточних викликів", - зазначив він.
Сирський розповів, що наразі, з огляду на досвід бойових дій, проводяться організаційні заходи з метою спрощення та підвищення ефективності управління. Метою цих заходів є спрощення та максимальне підвищення якості управління.
"Деякі угруповання військ (сил) будуть переформатовані. Насамперед йдеться про управлінський кадровий потенціал, його грамотний та раціональний перерозподіл", - пояснив головком ЗСУ.
За словами Сирського, один з його пріоритетів полягає в налагодженні процесу ротації особового складу бойових бригад. Він підкреслив, що деякі військові частини з перших днів широкомасштабного вторгнення РФ відбивають збройну агресію. Тому важливо приділяти більше уваги питанням відпочинку українських захисників, доукомплектування озброєнням і військовою технікою та відновлення боєздатності бригад.
"Цей процес уже запущено і в подальшому він буде лише нарощуватися. Посилюємо оборонні спроможності, щоб й надалі нищити ворога та наближати перемогу", - додав Сирський.
Ротація українських військових
Як повідомляв Главред, перебуваючи у Запорізькі області, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підкреслив важливість сучасних засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) у забезпеченні надійного захисту для українських військовослужбовців. Також він заявив, що попри доволі складну обстановку на всій лінії фронту, ЗСУ вдалося запустити процес ротацій та заміни частин і підрозділів, які тривалий час виконують бойові завдання на передньому краї.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що чинним військовослужбовцям необхідна ротація. У інтерв'ю для телеканалу Channel 4 News він наголосив, що мобілізація - це питання справедливості, оскільки деякі люди беруть участь у війні з перших днів, а іншим також потрібна можливість відпочити.
Крім цього, Сирський обговорив заходи для захисту українських військ від дронів та авіаційних ударів, а також посилення деяких ділянок фронту. Головком також провів аналіз проблем, що виникають у бригадах.
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