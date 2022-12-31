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Генерал Романенко пояснив, чому вороги постійно змінюють своїх командувачів

31 грудня 2022, 18:10
Великий вплив на ситуацію у війні, каже генерал Ігор Романенко, надають, зокрема, дії "веж Кремля" і найближчого путінського оточення.
Ігор Романенко, російські війська
Генерал Романенко пояснив, чому вороги постійно змінюють своїх командувачів / колаж фото https://ua.depositphotos.com

Постійні заміни командувачів в російській окупаційній армії свідчать про те, що за весь час після початку вторгнення Кремль так і не зміг сформувати стійку систему управління військами. Про це в ефірі 24 каналу заявив військовий експерт, генерал-лейтенант ЗСУ і колишній заступник начальника Генштабу Ігор Романенко.

"З моменту проведення Херсонської наступальної операції ми перехопили стратегічну ініціативу і утримуємо її. Це дуже важливо", – підкреслив він.

Великий вплив на ситуацію у війні, каже Романенко, надають, зокрема, дії "веж Кремля" і найближчого путінського оточення. Йдеться про команду на чолі з "кухарем Путіна" Євгеном Пригожиним, куди входять генерал Сергій Суровікін, який очолює командування російськими військами на території України, і чеченський диктатор Рамзан Кадиров. Вона бореться інший, в яку входять представники ФСБ і Міноборони в особі Сергія Шойгу і начальника російського Генштабу Валерія Герасимова.

"Є питання по суті. Зрозуміло, що потрібно покращувати, але це не вдається. Є дуже серйозний політичний вплив на підготовку, організацію та ведення бойових дій. Коли воно погіршує ситуацію, яка об'єктивно складається, будуть відповідні результати", – підсумував Романенко.

Хто такий Ігор Романенко

Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовий. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

Загроза нового наступу РФ

Раніше радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що російські окупанти спробують знову піти у великий наступ у період з середини грудня 2022 року до кінця лютого 2023 року. Загарбники спробують досягти хоч якихось результатів на фронті, щоб потім показати їх російському диктатору Володимиру Путіну до "річниці" початку війни.

Нагадаємо, представник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що російські окупанти намагаються за всяку ціну захопити нові території. На сході ворог поміняв тактику і хоче прорвати лінію оборони українських захисників.

Інші новини:

Ігор Романенко війна Росії та України
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