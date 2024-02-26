Генерал розповів, чим ЗСУ могли збивати російські винищувачі

За п'ять днів російська окупаційна армія втратила сім винищувачів - це дуже високий показник ефективності.

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Ігор Романенко сказав, чим ЗСУ збивають російські літаки / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, УНІАН

Ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко розповів, якою зброєю українські військові могли збивати російські винищувачі.

По-перше, за його словами, на озброєнні ЗСУ є системи Patriot, надані західними партнерами України.

"По-друге, розвиваються дешевші варіанти інтегрованих систем з елементами радянських зенітно-ракетних комплексів, які були у нас на озброєнні, в поєднанні з ракетами, пусковими установками та іншими елементами. Це дає нові можливості. З "Буками" і "Кубами" у нас є можливість масштабування, збільшення кількості таких вогневих засобів", - сказав Романенко в інтерв'ю Oboz.ua.

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"Як бачимо, щойно збільшуються наші можливості, одразу ж підвищується ефективність застосування цих засобів. За п'ять днів було збито сім російських літаків - це дуже високий показник ефективності", - додав Романенко.

Хто такий Ігор Романенко Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

Збиття літаків РФ

19 лютого в Маріуполі прогриміли вибухи. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про падіння літака. Пізніше командувач Повітряних сил Микола Олещук підтвердив інцидент, розповівши, що ЗСУ збили ще два російські літаки на сході - винищувач бомбардувальник Су-34 і винищувач Су-35С. За словами Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, ці літаки здійснювали удари КАБами по позиціях українських сил.

18 лютого бійці ЗСУ вразили ворожий військовий літак Су-34. Його пілот, не думаючи про людей, направив машину не в поля і ліси, а в населені пункти Антрацитівської громади на окупованій частині Луганської області.

17 лютого ЗСУ знищили три російські літаки на Східному фронті, повідомив Головнокомандувач військ Олександр Сирський. Зокрема, були збиті два ворожих Су-34 і один Су-35. Інформацію також підтвердили і у Повітряних силах.

21 лютого командувач Повітряних сил Микола Олещук заявив, що українські військові збили ще один російський літак Су-34 - цей винищувач-бомбардувальник став вже сьомим ворожим бортом, збитим останнім часом.

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