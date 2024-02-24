А-50 "підсвічували" радаром з дрона: чим і як могли збити літак РФ – експерт

Головним питанням Павло Нарожний вважає те, чим "підсвітили" збитий літак окупантів РФ.

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Чим і як могли збити А-50 / Колаж: Главред, Фото: Pixabay, mil.ru

Військовий експерт, засновник БО Реактивна пошта Павло Нарожний прокоментував інформацію про те, що російський літак А-50У могли збити за допомогою радянського ЗРК С-200.

"Ракету [ЗРК] С-200 в армії називають "літаючий стовп". Це така здоровенна ракета, довжиною приблизно 12 метрів. Вона дійсно може летіти на відстань навіть більше 300 кілометрів. Інше питання-точності цієї ракети", - підкреслив він в ефірі Radio NV.

Водночас головним експерт вважає питання про те, чим "підсвітили" збитий літак окупантів РФ.

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"Тому що ракеті С-200 треба навестися і [зафіксуватися] над ціллю. Якийсь радар повинен постійно підсвічувати ціль, поки ракета до неї летить, а вона кілька хвилин летітиме до цілі", - пояснив він.

Співрозмовник не виключає, що на надводному або літаючому дроні могли запустити радар, який "підсвітив" А-50, і вже після цього був постріл ракетою С-200 або декількома ракетами С-200.

"Таких ракет С-200 і у нас на складах досить багато, і досить багато у наших союзників - у Болгарії, у Чехії і у інших країн колишнього соцтабору. Вони з великою радістю нам їх віддадуть, щоб не витрачати гроші на утилізацію", - говорить він.

Експерт також нагадав про те, що у РФ літаків А-50 не більше 10 штук, а виготовити такий новий літак вони не в змозі, тому що це була розробка епохи пізнього СРСР, від якої сучасна РФ безнадійно відстала.

"Зараз, я більш ніж впевнений, у них немає технологій, щоб повторити цей літак. Тобто це величезна втрата для росіян. Вони не зможуть бачити повітряні цілі — наші літаки, вони не зможуть бачити наземні цілі — танки, все, що пересувається по землі", - додав Нарожний.

Ліквідація російського літака А-50У

Увечері 23 лютого українські сили знищили російський літак А-50. Ліквідацію А-50 офіційно підтвердив командувач повітряними силами ЗСУ Микола Олещук. Він подякував усім, хто забезпечив такий результат.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що російський літак А-50 збили завдяки маріупольським партизанам. Вони відстежували місцезнаходження російських бортів.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України уточнили, що літак дальнього радіолокаційного виявлення ВКС РФ А-50у був збитий 23 лютого 2024 року поблизу міста Приморсько-Ахтарськ на Азовському морі.

У ГУР також опублікували перехоплення розмови екіпажу прикриття Су-35, який підтверджує збиття російського літака а-50у.

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