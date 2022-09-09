Генерал зізнався, чому Путін не мститься Україні за удари по Криму

Путін прекрасно розуміє, що, якщо він програє в цій війні, для нього настане політична смерть, а, може, не тільки політична.
Росії нічим відповідати на удари ЗСУ по окупованому Криму, адже вона вже використовувала проти нас усі види озброєнь, окрім ядерного, заявив генерал-лейтенант запасу та екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко, відповідаючи на запитання читача під час чату на Главреді.
За його словами, західні країни і США "змусили Путіна зробити заяву про те, що, оскільки Україна – не ядерна держава, РФ не збирається застосовувати проти неї ядерну зброю".
"Путін прекрасно розуміє, що, якщо він програє в цій війні, для нього настане політична смерть, а, може, не тільки політична. Так що у Росії не так багато можливостей для відповіді на вибухи в Криму. Її можливості обстріляти українські міста відомі, і РФ вкотре показала їх на День незалежності України. До того ж, в РФ не хочуть визнавати, що Крим, який "зайшов в російську гавань", який для Росії "закрите питання" і "відрізаний шмат", обстрілює Україна, намагаючись повернути своє. Адже така зміна риторики та інформаційна легалізація стануть частиною поразки РФ", - зазначив експерт.
Романенко нагадав, що в РФ погіршується соціальна ситуація.
"Втрати Росії в цій війні величезні - близько 340 тисяч загиблих і поранених, причому це було підтверджено путінським указом про призов 137 тисяч. Ця цифра обумовлена тим, що РФ потрібно швидко поповнити і розширити штат, набрати призовників і дотискати їх, аби підписали контракти хоча б на три місяці. Тому Росії буде важко почати говорити правду про Крим. Наша справа праве, а у них все від брехні. Росіяни виховані на брехні, будують свої дії на брехні. Тому й ситуація така", - підсумував Романенко.
Нагадаємо, раніше раніше екс-командувач силами США в Європі Бен Ходжес заявив, що Україна до кінця року могла б відкинути російських окупантів на позиції 23 лютого. Однак для цього потрібно, щоб Захід постачав зброю в достатніх обсягах. За його словами, українці були неймовірно стійкими і винахідливими, але їм потрібна більш далекобійна і точна артилерія.
Також він переконаний, що США повинні бути готовими до того, що Росія скоро розвалиться у тому вигляді, в якому вона є сьогодні. Він нагадав, що світ не був готовий і не очікував розвалу СРСР.
Читайте також
- Захоплював Крим і "охороняв" ЗАЕС: ЗСУ ліквідували капітана Росгвардії
- У Криму розповіли про нову "бавовну": біля аеродрому під Саками величезний стовп диму
- Україні потрібно завдати удару по Чорноморському флоту Росії в захопленому Криму – генерал ЗСУ