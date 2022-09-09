Генерал зізнався, чому Путін не мститься Україні за удари по Криму

Чому РФ не мститься за вибухи в Криму / Фото УНІАН, Telegram

Росії нічим відповідати на удари ЗСУ по окупованому Криму, адже вона вже використовувала проти нас усі види озброєнь, окрім ядерного, заявив генерал-лейтенант запасу та екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко, відповідаючи на запитання читача під час чату на Главреді.

За його словами, західні країни і США "змусили Путіна зробити заяву про те, що, оскільки Україна – не ядерна держава, РФ не збирається застосовувати проти неї ядерну зброю".

"Путін прекрасно розуміє, що, якщо він програє в цій війні, для нього настане політична смерть, а, може, не тільки політична. Так що у Росії не так багато можливостей для відповіді на вибухи в Криму. Її можливості обстріляти українські міста відомі, і РФ вкотре показала їх на День незалежності України. До того ж, в РФ не хочуть визнавати, що Крим, який "зайшов в російську гавань", який для Росії "закрите питання" і "відрізаний шмат", обстрілює Україна, намагаючись повернути своє. Адже така зміна риторики та інформаційна легалізація стануть частиною поразки РФ", - зазначив експерт.

Романенко нагадав, що в РФ погіршується соціальна ситуація.

"Втрати Росії в цій війні величезні - близько 340 тисяч загиблих і поранених, причому це було підтверджено путінським указом про призов 137 тисяч. Ця цифра обумовлена тим, що РФ потрібно швидко поповнити і розширити штат, набрати призовників і дотискати їх, аби підписали контракти хоча б на три місяці. Тому Росії буде важко почати говорити правду про Крим. Наша справа праве, а у них все від брехні. Росіяни виховані на брехні, будують свої дії на брехні. Тому й ситуація така", - підсумував Романенко.

Нагадаємо, раніше раніше екс-командувач силами США в Європі Бен Ходжес заявив, що Україна до кінця року могла б відкинути російських окупантів на позиції 23 лютого. Однак для цього потрібно, щоб Захід постачав зброю в достатніх обсягах. За його словами, українці були неймовірно стійкими і винахідливими, але їм потрібна більш далекобійна і точна артилерія.

Також він переконаний, що США повинні бути готовими до того, що Росія скоро розвалиться у тому вигляді, в якому вона є сьогодні. Він нагадав, що світ не був готовий і не очікував розвалу СРСР.

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