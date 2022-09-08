У Криму розповіли про нову 'бавовну': біля аеродрому під Саками величезний стовп диму

У Криму потужна пожежа / t.me/operativnoZSU

У захопленому Росією Криму сталася потужна пожежа в районі Сак, де раніше було завдано удару по аеродрому окупантів РФ в Новофедорівці.

У Мережі місцеві жителі викладають відповідні відеоролики.

На них зображений густий дим, який йде біля узбережжя Чорного моря. Очевидці кажуть, що пожежа йде вже давно.

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Зазначимо, що офіційних повідомлень про причини потужної пожежі в Криму поки не надходило.

Що відомо про прильоти в Криму

Нагадаємо, раніше прогриміли потужні вибухи в Новофедорівці під Євпаторією у захопленому Росією Криму. Вибухи сталися на авіабазі РФ або поруч з аеродромом, з якого злітають військові літаки окупантів, які атакують ракетами мирні міста України.

Пізніше стало відомо, що по військовому аеродрому в Новофедорівці було завдано удару українською зброєю. Американські журналісти наводять свідчення високопоставленого українського військового, який знайомий з ситуацією.

При цьому в Міноборони України з гумором відреагували на потужні вибухи в Криму. У відомстві нагадали окупантам про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях.

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