Технологічний прорив відбудеться тільки тоді, коли Україна матиме певні види зброї. Тоді й може статися прорив на фронті.

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Генерал-майор сказав, що допоможе Україні змінити перебіг війни/ колаж: Главред, фото: УНІАН, 56 окрема мотопіхотна маріупольська бригада

Україна зможе змінити перебіг війни, якщо відбудеться технологічний прорив, про який говорив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Для такого технологічного прориву нашій державі потрібна високоточна зброя, що здатна бити на далеку відстань. Про це сказав генерал-майор Збройних сил України, начальник Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ Дмитро Марченко, повідомляє "Еспресо".

Він зазначає, що нашій державі для перелому у війні проти країни-агресорки Росії потрібна високоточна зброя, літаки, системи ППО, а також системи РЕП.

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"Технологічний прорив буде при наявності високоточної зброї на далеку відстань (>300 км), літаків та систем ППО і радіоелектронної протидії (РЕП)", – заявив Марченко.

Військова допомога Україні

Раніше повідомлялося, що у Білому домі зробили важливу заяву щодо військової допомоги для України. Незважаючи на конфлікти в Конгресі США, в Білому домі сподіваються, що конгресмени зможуть домовитись про додаткове фінансування для України, зазначив координатор стратегічної комунікації Ради з національної безпеки США Джон Кірбі.

Також раніше у Politico назвали терміни, коли високоточні керовані бомби GLSDB відправлять в Україну. Пентагон успішно випробував нову бомбу великої дальності GLSDB. Вона потрібна Україні для збільшення кількості ракет ATACMS радіусом дії 100 миль.

Нагадаємо, раніше представник ЄС з питань зовнішньої політики та оборони Жозеп Боррель повідомив, що країни ЄС вже заклали на 2024 рік 21 млрд євро на військову допомогу Україні. Проте допомога може бути більшою, адже ще не всі країни надали дані щодо планів підтримки України на цей рік.

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