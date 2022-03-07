Хотіли пройти парадом Хрещатиком: окупанти везли із собою в Україну парадну форму з медалями

Окупанти хотіли пройтися Хрещатиком у парадній формі / Фото facebook.com/usofcom

Російські загарбники, які вторглися на територію України, привезли із собою парадну форму з приколотими медалями.

Відповідне фото опублікувало у Facebook Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.

"Вони їхали до нас вбивати наших дітей, руйнувати наші будинки, щоби потім пройти урочистим парадом Хрещатиком. Навіть везли із собою парадну форму з приколотими медалями. Але щось пішло не так. Частина з них удобрила українську землю, а частина - в полоні просить про прощення", - йдеться у повідомленні.

Фото facebook.com/usofcom

Як повідомляв Главред, за 11 днів війни в Україні втрати Росії склали понад 11 тис. осіб особового складу та тисячі одиниць техніки. Поранено 30-35 тисяч військових РФ.

Глава правління Центру оборонних стратегій Андрій Загороднюк розповів, що при вторгненні в Україну вранці 24 лютого військо РФ налічувало 145 тис. осіб наземної армії - 110 тисяч солдатів Сухопутних військ і 35 тисяч поліцейських сил (ОМОН, СОБР, Росгвардія).

За словами Загороднюка, наразі угруповання збройних сил РФ в Україні налічує до 100 тисяч осіб.

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