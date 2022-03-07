"Ні на віллах в Майямі, ні в бункері на Уралі не сховаєтеся": Данилов гнівно звернувся до російських загарбників

Олексій Данилов / УНІАН

Секретар РНБО Олексій Данилов виступив з гнівним засудженням тих безчинств, які влаштовують в Україні російські окупанти. Повний текст чиновник опублікував у Facebook.

"Ніколи не боріться з Україною, наш народ пройшов протягом тисячоліть нелюдські випробування, перемолов не одну імперію і від цього став тільки міцнішим і витривалішим, так буде і зараз! Ви вбиваєте наших дітей, жінок, літніх людей! Ми всіх і все пам'ятаємо, нікого і ніколи не забудемо! Ви ніде не сховаєтеся: ні за парканами ваших будинків, ні на віллах в Майямі, ні на яхті на Сейшелах або в бункері на Уралі. Знайдемо і прийдемо або як за Ейхманом, або як за Бен Ладеном. Ваші злочини в документах, а пам'ять про них розпеченим залізом в серцях", ‒ говорить він.

Як заявив Секретар РНБО, російське керівництво свідомо планувало знищення мирного населення України.

"О п'ятій ранку російські окупаційні війська застосували "Смерч" проти мирних жителів Миколаєва. В результаті обстрілу-пожежі і руйнування. Крім цього, також вчора, російські кафіри, продовжуючи "чорний список" своїх злочинів, завдали ракетного удару по цивільному аеродрому у Вінниці, обстрілювали беззахисних людей, які евакуювалися з Бучі та Ірпеня

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Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов звернувся до українців і матерів російських окупантів через свою сторінку в Facebook.

"Похоронки російським матерям і тонни обвугленого російського військового заліза-пам'ятка для наступної хвилі кафірів: не лізьте - вб'ємо! І будемо вбивати стільки, щоб одурманене російське суспільство прокинулося, якщо не від почуття провини, то від болю", - написав він.