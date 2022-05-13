Десь "грають в шахи", десь бомблять: в МОУ пояснили, як армія РФ змінила тактику від початку війни

У МОУ пояснили, як армія РФ змінила тактику від початку війни/ Reuters, Міноборони України

Армія країни-агресорки РФ зараз застосовує на фронті дві різні тактики – в одних місцях вони просто бомблять усе підряд, в інших намагаються продумувати наперед ходи ЗСУ.

При цьому очевидним стало те, що у керівництва російських військ уже з’явилися якісь продумані рішення, яких не було спочатку. Про це сказала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в інтерв’ю LB.ua.

"Зараз ми бачимо фактично дві різні тактики. Перша – як у Маріуполі, вони просто бомблять і все. Там не можна ні про яку тактику говорити. А є частина регіонів, де вони намагаються з нами грати в шахи, де вони теж вже намагаються розраховувати, а що ми далі зробимо, а яким буде наступний хід. Видно, що в них з’явилися оці продумані рішення, яких не було на початку", – каже Маляр.

Заступниця міністра оборони нагадала, що раніше був невеликий період затишшя, коли інтенсивність боїв була не такою сильною. За її словами, окупанти тоді робили паузу, щоб відновити особовий склад, поповнити запаси техніки, адже з самого початку широкомасштабного вторгнення вони зазнавали величезних втрат. Також тоді вони перегруповувалися.

Саме цей час, за словами заступниці очільника МОУ, російські загарбники використали для врахування своїх помилок і зміни стратегій.

"Вони використали цей час для того, щоб змінити свої стратегії і підлаштуватися під нас. Вони проаналізували, як ми це робимо, за рахунок чого у нас виникла несподівана перевага, і почали вишукувати наші слабкі місця", – зазначає Маляр.

Раніше Ганна Маляр наголошувала, що війну не можна розтягувати у часі, її потрібно завершити якомога швидше. Адже стратегія очікування, коли виснажиться сторона противника, дуже ризикована. Україна зараз отримує багато допомоги від інших держав, проте цей потік допомоги не може бути вічним.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов спрогнозував, що ЗСУ зможуть перейти до потужного контрнаступу влітку. У його процесі захисники нашої держави можуть звільнити не лише ті території, які російська армія окупувала з 24 лютого, а й Крим і Донбас.

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