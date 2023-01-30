Гайдая хочуть звільнити з посади голови Луганської ОДА та відправити до Казахстану - ЗМІ

Зараз глава Офісу президента Андрій Єрмак і новопризначений заступник керівника ОП Олексій Кулеба займаються пошуком нових голів ОДА.

Сергія Гайдая найближчим часом можуть звільнити з посади голови Луганської ОВА / Фото: пресслужба президента

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай найближчим часом може бути звільнений із займаної посади. Його можуть відправити послом до Казахстану, пише Українська правда.

"Найближчим часом посаду голови ОВА може втратити Сергій Гайдай з Луганської області, якого хочуть відправити послом до Казахстану", - йдеться у повідомленні.

Видання з посиланням на джерела повідомляє, що зараз глава Офісу президента Андрій Єрмак і новопризначений заступник керівника ОП Олексій Кулеба займаються пошуком нових голів ОДА.

При цьому знайти кандидатів на вакантні місця зараз досить непросто. Охочих очолити Херсонську, Запорізьку, Дніпропетровську та Сумську області небагато, оскільки ці регіони розташовані якраз на напрямках потенційного нового російського наступу.

Зазначимо, Сергій Гайдай очолює Луганську обласну державну адміністрацію (раніше обласну ВЦА) з 25 жовтня 2019 року.

Як повідомляв Главред, 24 січня повідомлялося про звільнення 5 голів обласних державних адміністрацій. Зокрема, голів Дніпропетровської (Валентин Резніченко), Запорізької (Олександр Старух), Київської (Олексій Кулеба), Сумської (Дмитро Живицький) та Херсонської (Ярослав Янушевич) обладміністрацій.

За даними ЗМІ, одразу вісім міністрів українського Кабміну опинилися під загрозою відставки. Вже на наступному пленарному засіданні Верховної Ради в лютому можуть полетіти міністерські голови. Нібито крісло захиталося навіть під прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

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