"Гауляйтер" згорів живцем: у Каховці підірвали авто разом з колаборантом Штепою

Андрія Штепу підірвали в захопленій Каховці "українські диверсанти", верещать окупанти РФ.

У Каховці підірвали авто з Андрієм Штепою / УНІАН , t.me/hueviyherson

В Херсонської області підірвали автомобіль разом з "гауляйтером" окупованої Любимівки Каховського району Андрієм Штепою.

При цьому місцеві Telegram-канали публікують фото підірваного автомобіля.

Пізніше з'явилася інформація, що підтверджує загибель колаборанта на Херсонщині.

Як повідомляють російські ресурси, Штепу підірвали в захопленій Каховці "українські диверсанти".

"Він згорів живцем", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Маріуполі партизани знищили російського загарбника з окупаційної адміністрації, ще один отримав поранення.

В районі окупаційної адміністрації був підірваний автомобіль ВАЗ білого кольору, перефарбований в болотний камуфляж. За кермом перебував військовий чиновник.

Раніше повідомлялося, що в центрі Херсона, захопленого російськими окупантами пролунали потужні вибухи.

У момент удару по адміністрації Херсонської області, там приходила нарада "глав" адміністрацій і округів.

У Луганську, захопленому російськими окупантами, прогримів вибух у будівлі "Генеральної прокуратури" терористичної "ЛНР".

В результаті вибуху загинув "генпрокурор" "ЛНР" Сергій Горенко.

Читайте більше: