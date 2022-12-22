"Гауляйтер" згорів живцем: у Каховці підірвали авто разом з колаборантом Штепою

В Херсонської області підірвали автомобіль разом з "гауляйтером" окупованої Любимівки Каховського району Андрієм Штепою.
При цьому місцеві Telegram-канали публікують фото підірваного автомобіля.
Пізніше з'явилася інформація, що підтверджує загибель колаборанта на Херсонщині.
Як повідомляють російські ресурси, Штепу підірвали в захопленій Каховці "українські диверсанти".
"Він згорів живцем", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Маріуполі партизани знищили російського загарбника з окупаційної адміністрації, ще один отримав поранення.
В районі окупаційної адміністрації був підірваний автомобіль ВАЗ білого кольору, перефарбований в болотний камуфляж. За кермом перебував військовий чиновник.
Раніше повідомлялося, що в центрі Херсона, захопленого російськими окупантами пролунали потужні вибухи.
У момент удару по адміністрації Херсонської області, там приходила нарада "глав" адміністрацій і округів.
У Луганську, захопленому російськими окупантами, прогримів вибух у будівлі "Генеральної прокуратури" терористичної "ЛНР".
В результаті вибуху загинув "генпрокурор" "ЛНР" Сергій Горенко.
Читайте більше:
- В окупованому Бердянську вибухи: партизани підірвали штаб колаборантів
- У Бердянську підірвали автомобіль місцевого гауляйтера, почалася стрілянина
- Потужний вибух у Бердянську: у лікарні помер місцевий гауляйтер - ЗМІ