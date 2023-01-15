Фронт за межею міста: ЗСУ тримають оборону, битва за Соледар триває

Журналісти показали рух бронемашин ЗСУ з тилу в бік фронту в напрямку Соледара.

ЗСУ продовжують бої за Соледар / скріншот

Україна спростувала заяви Росії про те, що окупанти нібито повністю захопили місто Соледар в Донецькій області.

Про це йдеться в матеріалі телекомпанії Al Jazeera з лінії фронту. Відео опубліковано на порталі YouTube.

Журналісти нагадали - президент Володимир Зеленський каже, що ЗСУ все ще ведуть бої за Соледар, який Москва хоче закріпити за собою, щоб допомогти в наступі на Бахмут.

При цьому ватажок групи найманців "Вагнера" Євген Пригожин звинуватив російський військовий істеблішмент у спробі "вкрасти перемогу" в Соледарі.

Зеленський назвав чвари в Росії "явною ознакою поразки ворога".

У матеріалі уточнюється, що українські війська все ще тримають околиці Соледара.

При цьому наголошується, що ознак загального відходу українців ЗСУ з Соледара не спостерігається.

Разом з тим підкреслюється, що є рух бронемашин ЗСУ з тилу в бік фронту в напрямку Соледара.

Журналісти резюмують, що битва за Соледар триває і з цим містом "ще не все вирішено".

У свою чергу командир аеророзвідки ЗСУ з позивним Мадяр заявив, що росіяни зайняли промзону біля рудника №7 в Соледарі, яку раніше утримували ЗСУ.

Тепер фронт знаходиться за межами Соледара, додав військовий.

Бої за Соледар

Раніше в Міністерстві оборони України розповіли про ситуацію в місті Соледар Бахмутського району Донецької області.

Там тривають важкі бої, противник збільшив кількість вагнерівців і намагається прорвати оборону українських військ.

Як повідомлялося раніше, українські військові просуваються вперед в Донецькій області. Поблизу Бахмута ЗСУ прорвали лінію оборони російських окупантів і просунулися на 3-5 км.

Окупанти намагаються захопити Соледар на Донеччині, який знаходиться в 15 км від Бахмута.

Як свідчать дані DeepState, на Бахмутському напрямку в Донецькій області війська РФ продовжують зосереджувати сили для генеральної атаки на Соледар.

Зазначається, що противник пробує зайняти хоч якісь позиції українських захисників у районі н.п. Підгороднє, Опитне та Кліщіївка.

За добу на Соледарському напрямку на Донбасі ворог здійснив 106 обстрілів, сталося 22 бойових зіткнення.

Командуванням ЗСУ були виділені додаткові сили і засоби на цьому напрямку, і зараз робиться все, щоб поліпшити там оперативну обстановку.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у відеозверненні заявив, що Соледар тримається - туди будуть перекинуті додаткові сили.

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