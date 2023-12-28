'Фронт горить': військовий експерт Олег Жданов оцінив ситуацію на передовій

Найстабільнішою ділянкою фронту є Авдіївка, там ЗСУ тримають оборону, однак на Куп'янському, Бахмутському і Мар'їнському напрямках - відступають.

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ЗСУ перейшли до оборони майже на всіх напрямках / Колаж: Главред, фото Командування об'днаних сил ЗСУ, Главред

Наразі ЗСУ не мають можливості просування, головною метою залишається утримання існуючих позицій. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

"Ніде. Ні про яке просування з нашого боку зараз не може бути й мови. Дай Боже, нам утримати ті позиції, які на даний момент під нашим контролем", - сказав військовий експерт.

За словами Жданова, сприятлива ситуація складається на Васильківському напрямку, в районі П'ятихаток, про який загалом вже майже забули. Також стабільніше в районі Вугледара, на Шахтарському напрямку (Старомайорське, Урожайне, Вугледар).

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Варто також відзначити плацдарм на лівому березі Дніпра. ЗСУ перейшли у оборону і утримують його. Проте важко передбачити, як довго українські військові зможуть утримувати плацдарм.

"Я б іще відзначив плацдарм на лівому березі Дніпра. Там ми перейшли в глуху оборону і, слава Богу, поки ще утримуємо цей плацдарм. На скільки вистачить ще сил, сказати складно", - зазначив Жданов.

На думку полковника, на інших ділянках фронту ситуація критична. Там відбувається 90-100 бойових зіткнень за добу. Серед усього хаосу Авдіївка видається найстабільнішою.

"На всіх інших ділянках фронт просто горить, близько 90-100 бойових зіткнень за добу. З усього палаючого фронту, як би це дивно не звучало, Авдіївка – це найстабільніша ділянка. Ми там більш-менш стабільно тримаємо оборону, тому що на Куп'янському, Бахмутському і Мар'їнському напрямках ми відступаємо", - зауважив він.

Війна в Україні

Як повідомляв Главред, Сили оборони України просунулись на захід від Горлівки, продовжують позиційні бої з російськими окупантами. Російські війська можливо просунулися під Кремінною та у районі Бахмута.

Також окупанти намагаються захопити Куп'янськ-Вузловий в Харківській області, можливо, щоб наступити на Харків. Росіяни планують атакувати Синьківку та наближаються до Іванівки та Петропавлівки.

Крім цього, російська армія посилила обстріли Авдіївки. Віталій Барабаш заявив, що число обстрілів зросло з 30 до понад 40 на добу, що свідчить про спроби ворога компенсувати неуспіхи у взятті міста.

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