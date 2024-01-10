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Фракція "Слуга народу" повернула законопроєкт про мобілізацію на доопрацювання - Гончаренко

Руслана Заклінська
10 січня 2024, 21:20
На засіданні вирішили повернути законопроект на доопрацювання
Фракція 'Слуга народу' повернула законопроєкт про мобілізацію на доопрацювання - Гончаренко
Законопроект про мобілізацію повернули на доопрацювання / Колаж: Главред, фото: УНІАН

У середу, 10 січня, парламентська фракція "Слуга народу" під час засідання вирішила повернути законопроект Кабміну про мобілізацію для доопрацювання. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram.

"Як я і казав в такому вигляді його приймати не можна. Подивимося, чи не продавить це зараз Офіс президента", - зазначив він.

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