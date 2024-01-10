Фракція 'Слуга народу' повернула законопроєкт про мобілізацію на доопрацювання - Гончаренко

На засіданні вирішили повернути законопроект на доопрацювання
У середу, 10 січня, парламентська фракція "Слуга народу" під час засідання вирішила повернути законопроект Кабміну про мобілізацію для доопрацювання. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram.
"Як я і казав в такому вигляді його приймати не можна. Подивимося, чи не продавить це зараз Офіс президента", - зазначив він.
Новина доповнюється...
відео дня
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.